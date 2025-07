Le narcotrafiquant Mohamed Amra, considéré comme un des détenus les plus dangereux de France après une évasion meurtrière, a été transféré jeudi jusqu'à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, rejoignant une trentaine d'autres détenus parmi les plus dangereux de France.

Mohamed Amra est un criminel multi-récidiviste à la dangerosité longtemps mal prise en charge par les autorités (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

Criminel multi-récidiviste à la dangerosité longtemps mal prise en charge par les autorités, Amra, 31 ans, est arrivé peu avant 18h00 de la prison de Condé-sur-Sarthe, à 400 km de là, à bord d'un hélicoptère qui s'est posé au sein de la prison, entourée de policiers encagoulés et de membres des forces de l'ordre en tenue antiémeute, a constaté l'AFP.

L'évasion de celui qui est surnommé «La Mouche» s'était déroulée le 14 mai 2024 dans l'ouest de la France lors d'une précédente extraction qui s'est transformée en véritable guet-apens, coûtant la vie à deux agents pénitentiaires et en blessant grièvement trois autres.

Il se trouvait dans un fourgon pénitentiaire à un péage quand un commando l'a libéré dans une attaque ultraviolente. Il est ensuite parti en cavale pendant neuf mois, mais a été arrêté le 22 février à Bucarest avant d'être remis à la France.

Mohamed Amra est incarcéré «avec des conditions de détention extrêmement strictes», a tweeté le ministre de la Justice Gérald Darmanin, immédiatement après l'arrivée de l'hélicoptère.

100 narco-trafiquants parmi les plus dangereux

«C'est la symbolique, on fait comprendre à ces narco-bandits qu'ils ne pourront plus agir en toute impunité et devront se plier à ce nouveau régime carcéral très dur», a souligné David Lacroix, responsable syndical de FO Justice.

Le coup d'envoi des incarcérations dans le quartier de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, dans le nord de la France, destiné à accueillir 100 narcotrafiquants parmi les plus «dangereux» du pays, a été donné mardi, avec 17 premiers détenus qui y ont été transférés.

Jeudi, 12 autres détenus sont arrivés à la mi-journée, ont constaté des journalistes de l'AFP.

L'objectif est d'isoler ces détenus totalement, selon un régime de détention très strict inspiré de la lutte antimafia en Italie.

Mi-juin, le Conseil constitutionnel a validé ce régime carcéral d'isolement.