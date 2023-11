D'après le dernier bulletin de MeteoSuisse publié lundi matin, le niveau d'alerte est passé du niveau 3 au niveau 4 dans certaine régions en raison des accumulations de pluie pouvant atteindre jusqu'à 130 mm d'ici mercredi midi.

Le niveau d'alerte passe au niveau 4 dans certaines régions. MeteoSuisse

La dépression «Jasper» circule lundi au-dessus de la mer du Nord et se dirige mardi vers la mer Baltique en se comblant. Avec un front chaud entraîné dans un fort courant d'ouest, une masse d'air maritime très humide et de plus en plus doux afflue en direction des Alpes.

Après une atténuation temporaire des précipitations lundi matin, l'apport d'humidité augmentera à nouveau en seconde partie de journée.

Jusqu’à mercredi midi, des précipitations de l'ordre de 100 à 150 mm sont attendues sur le versant nord des Alpes et sur une grande partie du Valais, et par endroits jusqu'à 130 à 170 mm sur les Alpes occidentales.

Du Bas-Valais au à Saanen en passant par les Alpes vaudoises

Aux précipitations déjà tombées s'ajouteront encore 50 à 90 mm de pluie sur une grande partie des régions averties entre lundi soir et mercredi midi, et 100 à 130 mm du Bas-Valais au à la région de Saanen en passant par les Alpes vaudoises.

Pour ces dernières régions, les quantités de précipitations attendues ont été revues à la hausse, c'est pourquoi le niveau d'alerte y est passé du niveau 3 au niveau 4.

Des pointes locales à plus de 100 mm sont également possibles dans les régions qui restent en alerte de niveau 3.

Sur l'ouest du Jura, des valeurs de l'ordre de 70 à 120 mm sont attendues entre dimanche matin et mardi soir.

Neige à 2'800 m.

Alors que la limite des chutes de neige s'élèvera au début jusqu'à 2800 mètres, elle s'abaissera sous l'effet d'un front froid vers 1900 mètres à partir de mardi après-midi, puis jusqu'à 1500 mètres mercredi tandis que les précipitations diminueront.

En outre, l'événement pluvieux est accompagné de vents d'ouest forts à tempétueux dans les régions surélevées.

Cours d’eau

Au nord des Alpes, les précipitations tombées depuis dimanche ont commencé à faire augmenter les débits des cours d’eau.

Une alerte régionale est émise pour les petits et moyens cours d’eau du nord des Alpes. Les pointes de débit sont attendues mardi et mercredi matin.