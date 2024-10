Le prix Nobel de littérature a été décerné jeudi à l'autrice Han Kang, âgée de 53 ans. Elle devient la première Sud-coréenne à remporter la précieuse récompense.

Han Kang a été récompensée «pour sa prose poétique intense qui affronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine». sda

ATS

Han Kang, qui écrit poèmes, nouvelles et romans en coréen, a été couronnée «pour sa prose poétique intense qui affronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine», a expliqué le jury dans un communiqué.

Parallèlement à l'écriture, elle s'est également consacrée à l'art et à la musique, ce qui se reflète dans l'ensemble de sa production littéraire.

«L'oeuvre de Han Kang se caractérise par cette double exposition de la douleur, une correspondance entre le tourment mental et le tourment physique, en lien étroit avec la pensée orientale», a précisé l'Académie suédoise.

Largement dominé par des écrivains de culture occidentale, le prix Nobel de littérature, récompense ainsi une plume originaire d'une région du monde autre que l'Europe ou l'Amérique du nord.

L'autrice, née le 27 novembre 1970 à Gwangju en Corée du Sud, a «une conscience unique des liens entre le corps et l'âme, les vivants et les morts, et, par son style poétique et expérimental, elle est considérée comme novatrice dans le domaine de la prose contemporaine», a dit devant la presse le président du comité Nobel Anders Olsson.

Exploitation érotique

Han Kang a percé au niveau international avec son roman «la Végétarienne» (2007). Écrit en trois parties, le livre dépeint les conséquences violentes du refus de sa protagoniste Yeong-hye de manger de la viande, entrainant son rejet brutal par son entourage.

L'autrice raconte dans ce roman comment Yeong-hye sera exploitée «érotiquement» par son beau-frère, un artiste vidéo, qui développe une obsession pour son «corps passif», relève l'Académie.

Le lecteur suit ensuite l'enfoncement progressif du personnage principal dans une psychose qui la mènera vers l'internement psychiatrique.

«Il y a une continuité dans les thèmes abordés qui est tout à fait remarquable, mais en même temps une énorme variation stylistique qui fait de chaque livre un nouvel aspect ou une nouvelle expression de ces thèmes centraux», a analysé Anna-Karina Palm, membre de l'Académie.

«Liste noire»

C'est aussi une femme engagée.

Han Kang figurait sur une «liste noire» de près de 10'000 personnalités du monde de la culture en Corée du Sud accusées d'avoir critiqué la présidente Park Geun-hye, au pouvoir entre 2013 et 2017.

Plusieurs proches du pouvoir ont été accusés d'avoir voulu priver ces artistes de toute aide publique et de tout financement privé, ainsi que de les avoir placés sous surveillance.

Nombre de ses romans ont été traduits en français, comme «Pars, le vent se lève» (2014), «Celui qui revient» (2016), «Leçons de grec» (2017) ou encore «Impossibles adieux» (2023).

Han Kang est la première sud-coréenne à remporter le Prix Nobel de littérature.

Elle avait été couronnée en 2016 du Man Booker Prize, l'un des principaux prix littéraires pour les écrivains de langue anglaise.

Le seul autre Sud-coréen couronné d'un prix Nobel – de la paix – remonte à l'an 2000, lorsque l'ancien président (de 1998 à 2003) Kim Dae-Jung a été sacré pour «son travail pour la paix et la réconciliation avec la Corée du Nord».

L'an dernier, le dramaturge norvégien Jon Fosse avait remporté la prestigieuse récompense de belles lettres.

