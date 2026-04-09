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Drame de Crans-Montana Le nombre de blessés est passé de 41 à 38 en quinze jours

ATS

9.4.2026 - 11:39

Trente-huit des 115 blessés de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana sont toujours soignés en Allemagne, en France, en Italie ou en Suisse. Leur nombre a baissé de trois entre le 25 mars et le 8 avril et de sept en un mois.

Vue générale de l'hôpital universitaire de Zurich (USZ) le mercredi 7 janvier 2026 à Zurich, en Suisse. Plusieurs patients blessés lors de l'incendie du bar-salon « Le Constellation » à Crans-Montana sont soignés à l'hôpital universitaire de Zurich (USZ). (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Vue générale de l'hôpital universitaire de Zurich (USZ) le mercredi 7 janvier 2026 à Zurich, en Suisse. Plusieurs patients blessés lors de l'incendie du bar-salon « Le Constellation » à Crans-Montana sont soignés à l'hôpital universitaire de Zurich (USZ). (KEYSTONE/Michael Buholzer)
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.04.2026, 11:39

Contacté jeudi par Keystone-ATS, le Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED a fait le point sur les blessés de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier dernier. Un tiers des blessés est encore soigné.

Douze blessés (-1 par rapport au 25 mars) se trouvent toujours dans un hôpital en Suisse. Six patients sont pris en charge au CHUV à Lausanne, les six autres (-1) à Zurich.

Sept personnes qui présentent des brûlures sont prises en charge par la Suva. Cinq d'entre elles se trouvent à la clinique romande de réadaptation à Sion et deux dans la structure argovienne de Bellikon (+1).

Dix-neuf patients sont soignés à l'étranger (-3). Parmi ceux-ci, trois sont des ressortissants suisses (-3) et quatre sont des patients étrangers domiciliés dans notre pays.

Sur ces 19 blessés, 10 sont toujours traités en France (-1), un en Allemagne (-2) et huit en Italie.

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