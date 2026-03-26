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Drame du «Constellation» Le nombre de blessés est passé de 45 à 41 en quinze jours

ATS

26.3.2026 - 08:28

41 des 115 blessés de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana sont toujours soignés en Suisse ou dans l'Union européenne. Ce nombre de cas a baissé de quatre, en l'espace de quinze jours.

Cinq personnes sont toujours soignées à la clinique romande de réadaptation à Sion.
Cinq personnes sont toujours soignées à la clinique romande de réadaptation à Sion.
ATS

Keystone-SDA

26.03.2026, 08:28

26.03.2026, 08:52

Contacté par Keystone-ATS, jeudi, le Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED a fait le point sur les blessés, en lien avec le drame du 1er janvier dernier.

Comme il y a 15 jours, treize blessés de l'incendie se trouvent toujours dans un hôpital, en Suisse. En Romandie, des patients sont pris en charge au CHUV à Lausanne (6, -1). En Suisse alémanique, 7 victimes (+1) sont soignées à Zurich.

Moins de Suisses soignés à l'étranger

Six personnes victimes de brûlures sont prises en charge par la Suva. Cinq se trouvent à la clinique de réadaptation romande à Sion (-1) et une dans la structure argovienne de Bellikon.

Vingt-deux patients sont soignés à l'étranger (-3). Parmi ceux-ci, six sont des ressortissants suisses (-2) et quatre sont des patients étrangers domiciliés dans notre pays (-1).

Sur ces 22 blessés, 11 sont toujours soignés en France (-1), 3 en Allemagne (-1) et 8 en Italie (-1). Par contre, il n'y a plus de blessés soignés dans un hôpital en Belgique depuis début mars, celui-ci ayant été rapatrié en Suisse, selon les données de KATAMED.

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