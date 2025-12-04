  1. Clients Privés
Santé Le nombre de cas de malaria a augmenté de 9 millions en 2024

ATS

4.12.2025 - 10:00

Le nombre de cas de malaria dans le monde a progressé de neuf millions l'année dernière pour s'établir à 282 millions, dont près de 95% en Afrique. La pathologie a fait environ 610'000 victimes, un nombre en petite augmentation, a affirmé jeudi l'OMS à Genève.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) dirigée par Tedros Adhanom Ghebreyesus à Genève redoute une relance de la malaria en raison des coupes dans l'aide internationale pour de nombreux pays (archives).
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) dirigée par Tedros Adhanom Ghebreyesus à Genève redoute une relance de la malaria en raison des coupes dans l'aide internationale pour de nombreux pays (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.12.2025, 10:00

04.12.2025, 10:07

Près de 180 millions de cas et un million de décès ont pu être évités l'année dernière, selon les estimations. Plus de trois quarts des infections et 93% des victimes qui ont pu être empêchées se trouvent en Afrique, ajoute l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans son rapport.

«Investir contre le paludisme (autre nom de la malaria) sauve des individus», a affirmé à la presse le directeur de la malaria dans cette entité, Daniel Ngamije. Il a également mis en garde contre la menace d'une relance de la maladie avec les diminutions des financements après les coupes dans l'aide internationale. La surveillance n'a pas pu être aussi importante que prévu cette année et les stocks de médicaments et de tests ont été affectés.

Des dispositifs ciblés de contrôle de la maladie mais également l'amélioration des conditions économiques ont contribué à éviter des cas. Parmi les innovations, plus de 10 millions de doses de vaccin ont été distribuées. Désormais, près de 25 pays mènent des immunisations auprès des enfants.

Mais le nombre de cas continue d'augmenter, notamment dans un certain nombre de pays africains. L'année dernière, l'Ethiopie a notamment dû faire face à près de trois millions d'infections supplémentaires. Les conflits, la résistance aux médicaments dans au moins huit pays, les inégalités grandissantes ou encore des questions environnementales sont en cause.

Loin des objectifs établis

Parmi les inquiétudes, le taux de mortalité était stable l'année dernière à 13,8 pour 1000, trois fois l'objectif affiché, après avoir reculé progressivement. Mais «trop de personnes décèdent encore d'une maladie qui peut être évitée», affirme M. Ngamije.

Quatre pays, le Nigeria, la République démocratique du Congo (RDC), le Niger et la Tanzanie rassemblent plus de la moitié des décès. L'Afrique alimente 95% des victimes, dont trois quarts sont des enfants en bas âge.

L'OMS a établi comme objectif une diminution de trois quarts de la prévalence du paludisme cette année par rapport à il y a une dizaine d'années et de 90% en 2030. Celui-ci est loin d'être rempli, le taux de 64 cas pour 1000 habitants dans des territoires exposés étant trois fois plus important que celui qui est souhaité.

Au total, 47 pays et un territoire ont été considérés comme libérés de la malaria. Parmi eux, la Géorgie, le Suriname et le Timor Oriental l'ont été cette année. Problème, l'investissement de 3,9 milliards de dollars dans la réponse contre la maladie reste toujours insuffisant. Il faudrait 9,3 milliards, selon les estimations.

