Nouvelle flambée de Covid-19: ces cantons particulièrement touchés

Les nouvelles infections au Covid-19 progressent rapidement en Suisse, avec des taux particulièrement élevés dans les cantons du Valais et du Tessin, selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Les données montrent une hausse marquée dans les cantons romands Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

Samuel Walder

Les nouvelles infections au Covid-19 augmentent de façon marquée en Suisse. Les chiffres de l'OFSP montrent une hausse notable dans les régions romandes et méridionales par rapport à la Suisse alémanique.

Le Valais et le Tessin présentent les taux d’incidence les plus élevés: le Valais enregistre 24,63 nouveaux cas pour 100'000 habitants et le Tessin 27,12. Les cantons du Jura et de Neuchâtel sont également touchés, avec respectivement 17,6 et 16,99 cas pour 100 000 habitants. À l’inverse, Fribourg est le canton romand le plus épargné, avec un taux d'infection de 8,97.

Depuis le début de la pandémie, 50,79 % de la population suisse a été infectée par le Covid-19. Actuellement, l’incidence sur 7 jours en Suisse est de 15,2, selon la plateforme d'analyse corona-in-zahlen.de.