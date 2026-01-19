  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Collision de trains en Espagne Le nombre de décès n'est pas définitif, selon les autorités

ATS

19.1.2026 - 09:30

Le bilan de la collision de deux trains en Andalousie, dont l'un a déraillé, faisant au moins 39 morts et plus de 120 blessés n'est «pas définitif», a indiqué le ministre espagnol des Transports, laissant entendre qu'il pouvait encore augmenter.

Capture d'écran d'une vidéo mise à disposition par la Garde civile espagnole montrant les services d'urgence intervenant sur le lieu d'un accident ferroviaire à Adamuz, Cordoue, Espagne, le 18 janvier 2026.
Capture d'écran d'une vidéo mise à disposition par la Garde civile espagnole montrant les services d'urgence intervenant sur le lieu d'un accident ferroviaire à Adamuz, Cordoue, Espagne, le 18 janvier 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.01.2026, 09:30

Plus de douze heures après le drame, «le nombre de décès s'élève à 39 et n'est pas définitif», a alerté Oscar Puente sur X, disant «être en route» pour les lieux de l'accident à Adamuz, à près de 200 km au nord de Malaga, dans le sud de l'Espagne.

«Une nuit de profonde douleur». Au moins 21 morts dans l'accident de deux trains en Espagne

«Une nuit de profonde douleur»Au moins 21 morts dans l'accident de deux trains en Espagne

Les plus lus

Trump se tire-t-il une balle dans le pied avec le pétrole vénézuélien ?
«L'image qu’on a donné de l'Afrique, c'est honteux»
À 85 ans, une retraitée comparaît pour un billet de chien manquant
Trump ne sent plus l'obligation de se tenir «uniquement à la paix»
Gianni Infantino fulmine : «C’est inadmissible, déplorable»