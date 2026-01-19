Le bilan de la collision de deux trains en Andalousie, dont l'un a déraillé, faisant au moins 39 morts et plus de 120 blessés n'est «pas définitif», a indiqué le ministre espagnol des Transports, laissant entendre qu'il pouvait encore augmenter.

Capture d'écran d'une vidéo mise à disposition par la Garde civile espagnole montrant les services d'urgence intervenant sur le lieu d'un accident ferroviaire à Adamuz, Cordoue, Espagne, le 18 janvier 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Plus de douze heures après le drame, «le nombre de décès s'élève à 39 et n'est pas définitif», a alerté Oscar Puente sur X, disant «être en route» pour les lieux de l'accident à Adamuz, à près de 200 km au nord de Malaga, dans le sud de l'Espagne.