Est-ce à cela que ressemble le nouveau super chasseur F-47 voulu par Donald Trump? Pour la première fois, un appareil de sixième génération de l’US Air Force aurait été aperçu et photographié — à proximité de la mystérieuse zone 51.

Une caméra infrarouge aurait permis de prendre pour la première fois une photo du nouveau superjet F-47 à proximité de la zone 51 dans l'Etat américain du Nevada. Screenshot / X / Project Fear

Maximilian Haase Maximilian Haase

Pas le temps ? blue News résume pour toi L'armée de l'air américaine développe actuellement le F-47 de Boeing - la sixième génération d'avions de combat high-tech.

Or, des photos du chasseur sont apparues pour la première fois, qui auraient été aperçues à proximité de la base militaire Area 51 dans l'État américain du Nevada.

Selon des informations d'experts, le jet serait notamment relié à l'intelligence artificielle et aux drones, en réaction à des projets similaires de la Chine. Montre plus

Des images assez floues, montrant une silhouette proche d’une ombre, suscitent actuellement l’attention d’experts aéronautiques et militaires. Pour la première fois, une caméra infrarouge aurait capté le nouveau chasseur américain F-47, développé depuis plusieurs années par Boeing pour l’US Air Force.

Des vidéos de la chaîne YouTube «Project Fear» montreraient le nouveau chasseur de sixième génération associé à Donald Trump lors d’un vol d’essai nocturne près de la tristement célèbre zone 51. La chaîne avait d’abord diffusé une capture d’écran, avant que le site spécialisé «The War Zone» (TWZ) ne relaye les images, les analyse et en vérifie le contenu.

A craft the public has never seen before…

Video out this Friday. #ProjectFear #Area51 pic.twitter.com/8eOSJSUX1g — Project Fear (@ProjectFearX) June 2, 2026

Alors que l’US Air Force refuse tout commentaire, le caméraman expérimenté Anders Otteson a confirmé l’authenticité des images, malgré leur origine, une chaîne qui traite habituellement de phénomènes paranormaux. Il avait conseillé l’équipe de tournage sur le plan technique et a expliqué à «TWZ» avoir notamment recommandé aux réalisateurs l’équipement adéquat.

Avec le soutien de l'IA et des drones

L’an dernier, le président américain avait attribué le contrat à Boeing et présenté le F-47 comme « ’avion le plus avancé, le plus performant et le plus létal de tous les temps». Ce nouvel appareil doit remplacer le vieillissant F-22 Raptor dans le cadre de l’initiative NGAD («Next Generation Air Dominance»).

Bien que la qualité des images infrarouges soit naturellement limitée, l’appareil observé laisserait apparaître, selon les spécialistes, une configuration sans empennage vertical, avec des «ailes canard» bien visibles et un cockpit inhabituellement avancé à l’avant.

Cette configuration évoque pour les experts certains modèles expérimentaux antérieurs, comme le Boeing Bird of Prey, reconnaissable à ses extrémités d’ailes caractéristiques inclinées vers le bas. Il n’est toutefois pas établi s’il s’agit d’un véritable prototype ou d’un démonstrateur technologique purement expérimental — un «X-plane» — déjà en vol au-dessus du Nevada afin de limiter les risques.

Parallèlement, le motoriste Pratt & Whitney a également livré de nouvelles informations sur le futur super chasseur américain. Comme le rapporte le magazine spécialisé «Flugrevue», une animation informatique récente du constructeur montre un design d’appareil étonnamment proche. Dans le cadre du programme NGAP, Pratt & Whitney développe actuellement le moteur adaptatif XA103, capable d’ajuster de manière variable sa puissance et sa consommation de carburant en fonction du profil de vol.

Cette représentation graphique fournie par l'armée de l'air américaine montre la plateforme Next Generation Air Dominance (NGAD), le F-47. Uncredited/U.S. Air Force/AP/dpa

Mais, alors que l’US Air Force prévoit un premier vol du F-47 dès 2028, les essais au sol du nouveau moteur ne devraient débuter qu’à la fin de la décennie. Les experts estiment donc que l’appareil décollera dans une première phase avec des moteurs modifiés issus de modèles d’avions existants, avant que les systèmes de propulsion de pointe ne soient intégrés ultérieurement.

Le fait que les États-Unis avancent à un tel rythme dans le développement de ce projet lancé il y a quelques années déjà est interprété comme une réaction directe à la Chine. Pékin teste en effet déjà ses propres avions de combat dotés d’intelligence artificielle, avec des modèles comme le J-36. Le F-47 doit lui aussi intégrer les technologies les plus avancées de sa génération : le super chasseur devrait notamment embarquer de l’intelligence artificielle et être conçu pour opérer en coopération avec des essaims de drones.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.