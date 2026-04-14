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Accusé de viol Le nouveau procès d'Harvey Weinstein s'est ouvert à New York

ATS

14.4.2026 - 19:26

Le nouveau procès pour viol du magnat déchu du cinéma américain Harvey Weinstein s'est ouvert mardi à Manhattan. Un précédent jury n'était pas parvenu à un verdict en juin. Ce rendez-vous judiciaire porte sur l'accusation de viol en 2013 de l'actrice Jessica Mann.

Plus de 80 femmes ont accusé l'ex-magnat du cinéma de violences sexuelles depuis 2017.
Plus de 80 femmes ont accusé l'ex-magnat du cinéma de violences sexuelles depuis 2017.
ATS

Keystone-SDA

14.04.2026, 19:26

14.04.2026, 19:29

Un éventuel acquittement ne permettrait toutefois pas la libération du fondateur des studios Miramax, 74 ans, incarcéré dans le cadre d'autres affaires.

Dans la matinée, l'ex-producteur américain est arrivé au tribunal en fauteuil roulant, comme lors des audiences pour préparer ce procès. La sélection des 12 jurés a débuté vers 12h30 locales et pourrait durer plusieurs jours.

Lors de son précédent procès en juin 2025 à Manhattan, Harvey Weinstein a été reconnu coupable d'agression sexuelle en 2006 sur l'ancienne assistante de production Miriam Haleyen. Il a été acquitté pour une agression sexuelle similaire présumée la même année sur la mannequin polonaise Kaja Sokola.

Le procès qui s'ouvre mardi n'efface pas les deux verdicts rendus, dont Harvey Weinstein a fait appel.

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