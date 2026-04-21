Le prestigieux classement des «101 meilleurs hôtels de Suisse» a été dévoilé dimanche. Parmi les lauréats de cette troisième édition, figure le nouvel établissement construit au-dessus du village de Blatten, à la suite de l'éboulement du 28 mai 2025.

L’hôtel Momentum a été désigné hôtel de l'année 2026, dans la catégorie «nouveau départ» (photo d'archives). ATS

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L’hôtel Momentum a été désigné hôtel de l'année 2026 dans la catégorie «nouveau départ», précisent les organisateurs de la soirée, dans un communiqué de presse.

L’établissement trois étoiles se situe à proximité de la station supérieure du téléphérique de Lauchernalp, à 1970 mètres d’altitude. Il comprend 19 chambres pour un total de 64 lits. Inauguré le 19 décembre, il avait accueilli ses premiers clients le jour de Noël.

Hôtels romands primés

La catastrophe de Blatten avait réduit, en quelques secondes, la capacité hôtelière du Lötschental de 80%. Les propriétaires de deux des trois établissements impactés avaient alors choisi de rebondir et de construire un nouvel établissement, en à peine sept mois.

«The Dodler Grand» à Zurich a une nouvelle fois été distingué comme «Luxury business Hôtel de l'année». Dans la catégorie, hôtel loisirs de luxe (Luxury Leisure), le titre a été décerné au «Beau-Rivage Palace» à Lausanne. Le «Farimont Le Montreux Palace» a remporté le classement «101 Luxury Business Hotel.»