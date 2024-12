Longue barbe blanche, tunique rouge unique, il va parcourir le monde entier en ce mardi 24 décembre pour distribuer des cadeaux par milliers: le Père Noël s'est envolé depuis le Pôle Nord, traqué en temps réel par l'armée américaine.

L'armée américaine suit le Père Noël à la trace depuis des décennies. ATS

Son traîneau, tiré par neuf courageux rennes, survolait la muraille de Chine à 14h33 GMT (15h33 heure suisse), selon le Commandement militaire chargé de la sécurité aérienne des Etats-Unis et du Canada (Norad).

Plus d'1,2 milliard de cadeaux avaient déjà été distribués aux enfants endormis, au rythme de 100'000 par seconde.

Car, prévient le général de l'armée de l'air américaine, Gregory Guillot, «le Père Noël ne s'arrêtera pas si les enfants sont réveillés». «Donc mon message est le suivant: allez vous coucher avant 21h00 pour recevoir des cadeaux», a conseillé le commandant du Norad, sur la chaîne Fox News. Le message devrait être reçu 5 sur 5!

Pour les petits comme les plus grands, il est possible de suivre en temps réel – et en 3D – sa grande traversée sur le site internet dédié et s'assurer qu'il arrivera chez vous à temps. A 14h45 GMT (15h45 heure suisse), il avait déjà couvert de cadeaux des petits néo-zélandais, japonais, sud-coréens ou encore chinois.

Coquille

Le Norad suit à la trace le Père Noël depuis des décennies. Tout a commencé par une coquille, en 1955, dans une publicité de la chaîne de grands magasins Sears appelant dans un journal local du Colorado à passer un coup de fil au Père Noël.

Censé être la ligne directe du célèbre barbu, le numéro indiqué était en fait celui – en pleine Guerre froide – du téléphone rouge du Norad.

D'abord désarçonné lorsqu'il se retrouva en ligne avec un jeune garçon lui demandant s'il était bien «Santa Claus», l'officier de service ce jour-là, le colonel Harry Shoup, se prit au jeu. Il donna instruction à ses hommes de diffuser des informations sur la localisation du Père Noël et appela même une radio locale pour annoncer avoir vu un objet étrange dans le ciel. Soixante-neuf ans plus tard, le Norad perpétue encore la tradition.

Comme politique et esprit de Noël font généralement bon ménage, le général de l'armée de l'air a tenu à rassurer la population marquée par des survols de drones qui ont semé la panique récemment sur la côte est américaine. «Je n'anticipe aucune difficulté avec ces drones pour le Père Noël cette année», a déclaré Gregory Guillot.