21'290 km/h Sous pression, le Père Noël file à vitesse supersonique à travers la Suisse

ATS

24.12.2025 - 10:00

Le Père Noël sous pression: pour visiter tous les enfants de Suisse la veille de Noël, il doit livrer des cadeaux à 68 enfants chaque seconde.

Le Père Noël doit filer pour livrer les cadeaux à temps.
ATS

Keystone-SDA

24.12.2025, 10:00

24.12.2025, 10:58

Selon les données de l’Office fédéral de la statistique, 976’103 enfants âgés de moins de dix ans vivent en Suisse. Beaucoup attendent bien sûr le grand moment le 24 décembre: les clochettes sonnent, les portes s’ouvrent, les cadeaux sont là.

Heureusement, le moment de la remise des cadeaux n’est pas le même dans toutes les familles – sur une période d’environ quatre heures -, le Père Noël devra probablement livrer tous ces innombrables présents.

Pour cela, il devrait apporter des cadeaux à 68 enfants chaque seconde, selon les calculs de Keystone-ATS. Pas étonnant qu’on ne l’ait jamais vraiment vu – à une telle vitesse, impossible de poser pour des photos. Mais à quelle vitesse doit-il vraiment se déplacer?

À vitesse supersonique

Pour le savoir, il faudrait connaître le nombre de kilomètres parcourus par le Père Noël. En réalité, il vole probablement en ligne droite de maison en maison. Comme on ne sait pas exactement combien d’enfants vivent à quel endroit, on peut faire une approximation, en se référant au réseau routier suisse – et ses 85’151 kilomètres. Ce dernier couvre le pays de manière dense, relie pratiquement toutes les zones habitées et constitue ainsi un indicateur réaliste des distances que le Père Noël devrait parcourir s’il allait de porte en porte.

En calculant cette distance sur la fenêtre de quatre heures disponible, on obtient une vitesse de déplacement d’environ 21’290 kilomètres par heure. Le Père Noël voyage ainsi environ 23 fois plus vite qu’un avion de ligne moderne et presque 17 fois plus vite que le son.

