On ne rigole pas avec le plurilinguisme Personne ne l'avait remarquée: le Palais fédéral corrige une faute de frappe

Petar Marjanović

14.9.2025

Parfois, la grande symbolique réside dans le plus petit détail. Une correction au niveau fédéral le met en évidence et montre à quel point la Suisse prend son multilinguisme au sérieux.

En 2004 déjà, personne ne l'avait remarqué.
En 2004 déjà, personne ne l'avait remarqué.
KEYSTONE

Petar Marjanović

14.09.2025, 10:58

14.09.2025, 15:25

Des milliers de votes ont lieu chaque année dans la salle du Conseil national. Ils se déroulent toujours selon le même schéma: la présidente ou le président du Conseil national explique sur quoi on vote et ce que signifie «oui» ou «non».

En appuyant sur un bouton, la procédure est lancée. Pendant quelques secondes, les conseillères et conseillers nationaux peuvent appuyer sur l'un des quatre boutons depuis leur place.

Chaque pression sur un bouton déclenche une chaîne de processus numériques: d'une part, la décision est enregistrée dans le procès-verbal de vote, à partir duquel un fichier PDF est automatiquement généré et archivé. D'autre part, les votes apparaissent immédiatement sur les deux écrans de la salle.

De seconde en seconde, un graphique en demi-cercle se remplit jusqu'à ce qu'il clignote: c'est le signal qui indique que le vote est sur le point d'être clos.

A la fin, le résultat s'affiche en gros caractères: combien ont voté oui, combien ont voté non, combien se sont abstenus ? Ce système bien huilé fonctionne depuis 1994, soit plus de cinq mille fois par mandat d'un membre du Conseil national.

Voici à quoi ressemblait le système en 2002, avec de très vieux écrans.
Voici à quoi ressemblait le système en 2002, avec de très vieux écrans.
KEYSTONE

Les députés ont regardé l'écran des milliers de fois dans l'espoir d'une victoire. Une seule chose n'a guère attiré l'attention: une faute de frappe.

Le mot italien pour «oui» ne s'écrit pas avec un point sur le i, mais avec un trait, le «gravis». «» indique que la syllabe doit être accentuée.

Sans ce petit trait, on obtient un autre mot. «Si» signifie tout simplement «se». Par exemple dans «Si lava le mani»: «il se lave les mains».

Pour les Tessinoises et les Tessinois soucieux du détail, l'écran affichait donc «Oui, Oui, Se». Mais personne ne semblait s'en offusquer, ou du moins, personne ne se plaignait.

Cela a changé en juin 2024, lorsque Anna Riva, journaliste de la RSI et coprésidente de l'Association des journalistes du Palais fédéral, a signalé l'erreur au secrétaire général de l'Assemblée fédérale.

Le demi-cercle avec les nombreux points est souvent photographié pour les médias sociaux.
Le demi-cercle avec les nombreux points est souvent photographié pour les médias sociaux.
KEYSTONE

Sa demande a été prise au sérieux. Avant même les vacances d'été, il a été décidé qui devait procéder à la correction: un diplomate parlementaire, «Capo area Affari internazionali», lui-même de langue maternelle italienne.

Il dirige non seulement le secteur des affaires internationales, mais aussi le service de traduction. Il y a trouvé la personne compétente au sein du service technique, qui a rapidement mis en œuvre le changement.

En septembre 2024, le Tessin a également pris connaissance de la nouvelle. Le Forum «pour la Suisse italienne» a célébré la correction sur son site web comme «un petit pas, mais un pas important pour la défense du plurilinguisme».

Et les lecteurs particulièrement attentifs ici auront remarqué : Avec "Gea" et "Na", la Suisse rhéto-romane est depuis lors également représentée à l'écran.

L'écran de l'année 2020, avec "Gea", mais sans le tiret du "Sì".
L'écran de l'année 2020, avec "Gea", mais sans le tiret du "Sì".
KEYSTONE

Contrairement à la modification italienne, l'adaptation au romanche s'est faite de manière plus solennelle. Le conseiller national grison du centre Martin Candinas se souvient: «Il y a environ sept ans, Anton Derungs, ancien président de district du Val Lumnezia, m'a contacté et m'a dit : ce n'est quand même pas possible que le romanche soit absent de l'écran !»

Il s'est alors fait la même réflexion: «Ce n'est définitivement pas possible». Il s'est immédiatement adressé aux services du Parlement et leur a fait savoir qu'il n'y avait «aucune raison raisonnable» à l'absence de «Gea».

Candinas souligne qu'il n'a pas été «le moteur» de la proposition. «Cela venait du peuple», précise-t-il. Les services du Parlement ont accueilli la proposition avec bienveillance, car il était de toute façon prévu de procéder à des ajustements sur les écrans l'été suivant.

Une fois l'adaptation effectuée, Derungs a été invité par Candinas au Palais fédéral. Là, l'ancien président de l'arrondissement a expliqué pourquoi cette adaptation lui tenait à cœur: «Nous avons vraiment dû nous battre pour que le romanche soit reconnu comme la quatrième langue nationale».

Note de transparence : l'auteur de l'article fait partie, avec Anna Riva, du comité de l'Association des journalistes du Palais fédéral.

