Bergoglio a également été un pape «pop» en termes de goûts alimentaires. Pas de plats trop raffinés sur la table de l'Argentin qui a fait découvrir à l'Italie le maté, une sorte de thé, mais qui est ensuite tombé amoureux de la pizza.

Sur cette photo prise le 3 mars 2013, le cardinal argentin Jorge Bergoglio boit du "maté", une boisson locale traditionnelle, à Buenos Aires, en Argentine. Bergoglio a été élu pape le 13 mars 2013. Il est le premier pape originaire des Amériques et le premier non-européen depuis plus d'un millénaire. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Il a lui-même raconté combien il avait apprécié «Le festin de Babette», le film dans lequel une femme montre son amour pour les autres en dépensant son argent pour un repas sans fin.

La table était l'une des grandes passions de François (mais il a également rappelé lors de l'audience générale de janvier 2024 que «nous voyons souvent le Messie à table...»).

Mais à plusieurs reprises au cours des années, il a également dû supporter des régimes stricts, du poisson bouilli et du riz, car à Rome, avec la cuisine italienne et les promenades manquées dans les rues de Buenos Aires, les kilos en trop ne tardaient pas à apparaître et, comme pour tout le monde, ils n'étaient pas un bon signe pour la santé.

Qu'est-ce qui lui manque ? Les sorties à la pizzeria

François, comme pour beaucoup d'autres choses, s'en moquait finalement. Passionné de street food et de cuisine simple et populaire, il était le premier fan de la pizza italienne.

Lorsqu'il a confié ce qui lui manquait dans sa nouvelle vie de pape, il a répondu: «Aller à la pizzeria».

Et lorsque, lors d'un de ses derniers voyages apostoliques, celui au Luxembourg en septembre 2024, il s'est empressé d'aller prendre un café expresso au bar, il a commenté aux journalistes: «C'était une erreur, la prochaine fois ce sera dans une pizzeria».

Aussi un penchant pour les sucreries...

Certains journalistes se souviennent encore de lui dans l'atrium de la salle Paul VI lorsque, pour remercier les volontaires qui avaient organisé la Journée mondiale de l'enfance, il s'était mis à table avec eux pour manger une pizza préparée pour lui par un maître cuisinier napolitain.

Parmi les sucreries, il adorait le chocolat et c'est pourquoi, à Pâques, des œufs gigantesques lui arrivaient de toute l'Italie. Il avait également une passion pour les tartes, les maritozzi à la crème et les glaces.

On dit aussi qu'il avait toujours des bonbons dans sa poche, ceux-là mêmes que nous l'avons vu offrir aux enfants lors d'événements et d'audiences.

Racines argentines bien ancrées

Sur sa table argentine, les saveurs ne manquaient pas, à commencer par la boisson nationale, le maté, offerte à chaque réunion et qu'il buvait volontiers à la paille.

Et puis les empanadas, ces petits calzones fourrés à la viande et à d'autres ingrédients. Les trans latino-américaines qui prenaient le bus de Torvaianica à Rome tous les mercredis matin, accompagnées du curé de la paroisse, le père Andrea, pour assister à l'audience générale, les préparaient également pour lui. Bergoglio les a toujours accueillies avec dignité et les a suivies de sa «caresse».

Et leur remerciement était ce plateau enveloppé du mieux qu'elles pouvaient et rempli de ces petites tartes cuites au four qui ramenaient François à la table de son enfance.