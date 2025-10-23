  1. Clients Privés
Vatican Le pape et Charles III prient ensemble, une première historique

ATS

23.10.2025 - 12:35

Le roi Charles III est devenu jeudi le premier monarque britannique à prier publiquement avec un pape depuis le schisme anglican au XVIe siècle, lors d'une célébration présidée par Léon XIV dans la chapelle Sixtine, selon des images retransmises par le Vatican.

En tant que monarque, Charles III est le gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, née en 1534 lors de la rupture du roi Henri VIII avec l'Église catholique romaine.
ATS

Keystone-SDA
ATS

Keystone-SDA

23.10.2025, 12:35

23.10.2025, 13:37

En tant que monarque, Charles III – en visite d'Etat avec son épouse Camilla – est le gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, née en 1534 lors de la rupture du roi Henri VIII avec l'Église catholique romaine.

Dans la tourmente. Loyer impayé, mémoires explosives: le prince Andrew s’enfonce dans le scandale

Dans la tourmenteLoyer impayé, mémoires explosives: le prince Andrew s’enfonce dans le scandale

