Le pape François, hospitalisé depuis trois semaines pour une double pneumonie, «a passé une nuit tranquille». Il «s'est réveillé peu après 08h00», a annoncé vendredi le Vatican dans un bref communiqué.

Le pape François remercie les fidèles dans un court message audio Le pape François, hospitalisé à Rome depuis près de trois semaines pour une pneumonie, a remercié jeudi les fidèles, d'une voix chevrotante, dans un court message audio diffusé lors de la prière du rosaire. 07.03.2025

Le souverain pontife, âgé de 88 ans, se trouve dans un état «stable», selon son dernier bulletin de santé. Jeudi soir, pour la première fois, le Vatican a publié un court enregistrement audio en espagnol dans lequel il remercie les fidèles pour leurs prières, la voix affaiblie.

«Je vous remercie de tout coeur pour les prières que vous faites pour ma santé depuis la place» Saint-Pierre de Rome, a dit le jésuite argentin dans ce message enregistré plus tôt dans la journée selon le Vatican.

«Je vous accompagne d'ici. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge prenne soin de vous», a-t-il poursuivi, reprenant à plusieurs reprises son souffle, ajoutant: «Je vous remercie.»

Cet enregistrement sonore de 30 secondes a été diffusé jeudi soir lors de la prière quotidienne pour la guérison du pape, accueilli par les applaudissements des centaines de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre.

François n'a plus fait d'apparition publique depuis le 14 février, date du début de son hospitalisation, la plus longue depuis son élection en 2013. Il y alterne repos et prière et reçoit de l'oxygène à haut débit via des canules nasales.

Son équipe médicale ne s'est toujours pas prononcée sur la durée de son hospitalisation, ni sur celle de sa convalescence s'il parvient à surmonter cette épreuve.