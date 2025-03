Le pape François s'est dit «affaibli» et «confronté à une épreuve» dans un message de remerciements aux fidèles diffusé dimanche de l'hôpital de Rome où il est soigné depuis plus d'un mois pour une double pneumonie.

La santé du pape François inquiète vivement les fidèles (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«Je suis confronté à une épreuve et je me joins à tant de frères et soeurs qui sont malades, fragiles, en ce moment, comme moi. Nos corps sont affaiblis mais, même ainsi, rien ne peut nous empêcher d'aimer, de prier, de nous donner, d'être les uns pour les autres, dans la foi, des signes brillants d'espoir», a écrit le souverain pontife dans ce message de l'Angélus publié par le Vatican.