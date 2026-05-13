Le cardinal valaisan Emil Paul Tscherrig, décédé mardi, sera inhumé vendredi à la basilique Saint-Pierre. Le pape Léon XIV présidera lui-même la cérémonie funéraire, a annoncé mercredi le Vatican.

Diplomate de longue date au Vatican, Emil PaulTscherrig est décédé mardi à l’âge de 79 ans. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le souverain pontife célébrera la messe des funérailles en compagnie des cardinaux, des archevêques et des évêques, précise le communiqué. Ceux-ci sont priés de se présenter en habits liturgiques et coiffés de la mitre.

Selon le portail Internet kath.ch, les évêques Charles Morerod, du diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg, Jean-Marie Lovey, de celui de Sion, et Beat Grögli, de celui Saint-Gall, seront présents à la basilique Saint-Pierre à Rome vendredi après-midi.

Diplomate de longue date au Vatican, Emil PaulTscherrig est décédé mardi à l’âge de 79 ans. En 2023, le pape François (2013-2025) avait élevé le Valaisan au rang de cardinal. Outre le cardinal de la Curie Kurt Koch, il était le seul électeur suisse du pape.