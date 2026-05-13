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Religion Le pape présidera la cérémonie funéraire du cardinal Tscherrig

ATS

13.5.2026 - 18:07

Le cardinal valaisan Emil Paul Tscherrig, décédé mardi, sera inhumé vendredi à la basilique Saint-Pierre. Le pape Léon XIV présidera lui-même la cérémonie funéraire, a annoncé mercredi le Vatican.

Diplomate de longue date au Vatican, Emil PaulTscherrig est décédé mardi à l’âge de 79 ans.
Diplomate de longue date au Vatican, Emil PaulTscherrig est décédé mardi à l’âge de 79 ans.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.05.2026, 18:07

Le souverain pontife célébrera la messe des funérailles en compagnie des cardinaux, des archevêques et des évêques, précise le communiqué. Ceux-ci sont priés de se présenter en habits liturgiques et coiffés de la mitre.

Selon le portail Internet kath.ch, les évêques Charles Morerod, du diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg, Jean-Marie Lovey, de celui de Sion, et Beat Grögli, de celui Saint-Gall, seront présents à la basilique Saint-Pierre à Rome vendredi après-midi.

Diplomate de longue date au Vatican, Emil PaulTscherrig est décédé mardi à l’âge de 79 ans. En 2023, le pape François (2013-2025) avait élevé le Valaisan au rang de cardinal. Outre le cardinal de la Curie Kurt Koch, il était le seul électeur suisse du pape.

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