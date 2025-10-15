  1. Clients Privés
Assorti à la soutane Un cadeau insolite pour le pape Léon, «ravi»!

ATS

15.10.2025 - 16:12

Le pape Léon XIV, cavalier amateur, s'est vu offrir mercredi un pur-sang arabe, un cadeau insolite d'un fidèle propriétaire d'un haras en Pologne, a annoncé le Vatican.

Keystone-SDA

15.10.2025, 16:12

Ce cheval de douze ans, baptisé Proton, a été offert par le paroissien afin qu'il soit vendu aux enchères à des fins de charité, a indiqué le service de presse du Vatican.

Des images publiées par le Vatican montrent le chef de l'Eglise catholique marcher près du cheval à la robe claire en le tenant par les rênes, visiblement à l'aise, avant de poser à ses côtés en marge de son audience générale au Vatican.

François avait eu une Lamborghini!

Avant d'être élu pape, Robert Francis Prevost montait régulièrement à cheval au Pérou, où il a été missionnaire pendant une vingtaine d'années.

«Lorsque j'ai vu ces photos du futur pape à cheval au Pérou, l'idée m'est venue de lui offrir un magnifique cheval arabe, digne, car le blanc est associé à la soutane papale», a confié à Vatican News Andrzej Michalski, président du haras Michalski de Kolobrzeg-Budzistów.

«Le pape était ravi» de ce cadeau, a-t-il ajouté.

Les papes reçoivent de nombreux cadeaux de la part de fidèles ou de célébrités, souvent vendus aux enchères à des fins caritatives.

Au cours de ses douze ans de pontificat (2013-2025), le pape François avait notamment reçu deux ânes et une Lamborghini aux couleurs du Vatican.

