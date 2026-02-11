Le parquet de Rome a ordonné la saisie des téléphones mobiles des jeunes Italiens morts ou blessés dans l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS). Il entend ainsi examiner les photos et les vidéos en lien avec le drame, indique mercredi l'agence adnkronos.

(image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette mesure doit permettre de reconstituer le déroulement des faits et d'établir les responsabilités. Les magistrats transalpins recueilleront aussi les témoignages des jeunes survivants italiens de la tragédie, ainsi que des dossiers médicaux.

Les procureurs de Sion et de Rome se rencontreront le jeudi 19 février à Berne, pour une réunion technique. La constitution d'équipes communes d'enquête sera notamment à l'ordre du jour.