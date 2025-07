Quelle est la «puissance» de votre passeport? Vous permet-il de voyager partout où vous le souhaitez sans avoir à obtenir de visa? Pour répondre à ces questions, le classement Henley des passeports 2025 vient de sortir. Et le passeport suisse n'est pas sur le podium!

Si les pays où voyager sans visa avec un passeport suisse sont nombreux, leur nombre est désormais moins élevé. KEYSTONE

Selon le Henley Passport Index 2025, qui se base sur les données exclusives de l'Association internationale du transport aérien (IATA), ce sont les citoyens de Singapour qui détiennent le passeport le plus puissant au monde. C'est-à-dire qu'avec ce document, ils peuvent voyager sans visa dans 193 pays, sur une liste de 227 destinations de voyage différentes.

Avec «seulement» 187 destinations accessibles sans visa, le passeport suisse pointe à la 5ème place de ce classement, aux côtés de la Grèce et de la Nouvelle-Zélande (voir tableau ci-dessous). Le sésame à croix blanche perd une place par rapport au classement 2024.

Sur la 2ème marche du podium, les passeports japonais et sud-coréen ouvrent les portes de 190 pays, et à la 3ème place, les passeports danois, finlandais, français, allemand, irlandais, italien et espagnol donnent accès sans visa à 189 pays.

Dans le bas du classement, on trouve les passeports afghan, syrien et irakien, qui permettent respectivement de voyager sans visa dans 25, 27 et 30 pays.

Henley Passport Index 2025: le top 5 Singapour - 193 pays

Japon, Corée du Sud - 190 pays

Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Espagne - 189 pays

Autriche, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède - 188 pays

Suisse, Grèce, Nouvelle-Zélande - 183 pays Montre plus

Visa ou pas visa?

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) rappelle que «chaque pays édicte ses lois de manière indépendante, y compris celles portant sur les conditions d’entrée et de séjour». Ce sont donc les ambassades et les consulats des pays de destination qui donnent des renseignements sur les dispositions juridiques en vigueur et qui octroient des visas.

Il est donc important de se renseigner au préalable auprès de l'ambassade concernée lorsque l'on envisage un séjour à l'étranger.

Un conseil du DFAE: il faut bien vérifier la validité de votre passeport, car de nombreux pays exigent que le passeport soit encore valable six mois au-delà de la date de départ du pays prévue. Dans sa brochure «Qui veut voyager loin ménage sa monture», le DFAE donne toute une liste de conseils utiles pour voyager sans soucis, avec son passeport suisse.

Même si un contact direct avec l'ambassade du pays de destination est toujours préférable, le Henley Passeport Index permet de savoir quels sont les pays où un visa est requis lorsque l'on possède un passeport suisse. En voici la liste, valable en juillet 2025: