Le Passeport vacances 2025 à Lausanne sera en vente dès le 21 mai à 12h00. Destiné aux jeunes de 9 à 15 ans de la région lausannoise, il donne accès à plus de 200 activités organisées du 30 juin au 13 juillet et du 4 au 17 août. Nouveauté cette année: les inscriptions aux activités se déroulent en deux temps (11 juin pour celles de juillet, 18 juin pour celles d’août).

La visite de la tour de la Cathédrale de Lausanne fait partie des activités comprises dans le Passeport vacances (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

L’offre de base du Passeport vacances inclut un accès libre aux transports publics du réseau Mobilis, aux piscines de Lausanne, Prilly et Renens, à trois séances de cinéma (Pathé Lausanne et Malley-Lumières), à une initiation nautique à Lausanne sur Mer (dès 12 ans). S'y ajoute la visite de la tour de la Cathédrale de Lausanne.

Les jeunes peuvent également choisir parmi une multitude d'activités comme apprendre à soigner les animaux, construire le monde de leurs rêves sur Minecraft, préparer une pizza et la cuire au feu de bois, s'initier à la nage sirène, et bien plus encore, a rappelé la Ville de Lausanne mercredi dans un communiqué.

Les inscriptions se font en ligne sur le site www.apvrl.ch dans l'ordre d'arrivée. Il est donc vivement recommandé de créer son profil et d'acheter son passeport avant le 11 juin.

Le Passeport vacances est proposé par 38 communes de la région lausannoise réunies au sein de l'Association du Passeport vacances de la région lausannoise (APVRL). Il permet chaque année aux jeunes de la région lausannoise de découvrir de nouveaux horizons pendant l'été.

