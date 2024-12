Le patron d'un géant de l'assurance santé tué par balle en plein coeur de New York

Le patron du premier assureur santé aux Etats-Unis, UnitedHealthcare, a été tué par balle mercredi matin en plein centre de Manhattan à New York, ont rapporté des médias locaux qui évoquent un assassinat ciblé et un suspect en fuite.

M. Thompson faisait partie de la maison mère UnitedHealth Group depuis 20 ans et dirigeait sa branche santé UnitedHealthcare depuis 2021, qui assure 51 millions de personnes et travaille avec des programmes gouvernementaux tels que Medicare, le système fédéral d'assurance-santé des seniors. KEYSTONE

Brian Thompson, 50 ans, a été abattu vers 07h00 (13h00 suisses) près d'un hôtel du centre de Manhattan et est décédé en arrivant à l'hôpital, selon la télévision Pix 11 New York. Les abords de l'hôtel étaient bouclés par la police de New York, le NYPD.

Le New York Times et la télévision CNBC évoquent, en citant des sources anonymes, la possibilité que la victime ait été prise pour cible, tuée par un ou plusieurs tirs par arme à feu avec silencieux. Le suspect s'est enfui à vélo, affirme-t-on de même source.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole de NYPD a simplement confirmé des coups de feu visant une personne dans ce quartier d'affaires de la capitale financière et culturelle des Etats-Unis.

D'après Pix 11, UnitedHealth Group tenait depuis 08h00 une conférence financière pour ses investisseurs dans un hôtel de Manhattan, réunion qui a dû être interrompue par le grand patron du groupe Andrew Witty qui a parlé d'une «situation (...) très grave.»

UnitedHealth Group compte 440'000 employés et réalise 371 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel.

