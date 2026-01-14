Le directeur général de Nestlé, Philipp Navratil, a présenté ses excuses mercredi dans une vidéo publiée sur le site internet du géant de l'agroalimentaire, après la plus grande campagne de rappel de l'histoire du groupe.

«Le rappel de produits alimentaires pour bébé a été déclenché par un problème de qualité concernant une matière première fournie par un sous-traitant, qui a été détecté en décembre dans une usine aux Pays-Bas», a déclaré le patron du géant de l'agroalimentaire qui déplore l'inquiétude causée aux parents. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Début janvier, la multinationale romande a procédé à un rappel de certains lots des marques de lait infantile BEBA et Alfamino. La liste des pays touchés s'est allongée au fil des jours, atteignant la cinquantaine vendredi dernier et suscitant des craintes pour la réputation du numéro un mondial de l'alimentation.

Sur le site de chaque pays touché, Nestlé a publié les détails des numéros de lots et fourni un numéro de téléphone pour répondre aux questions des consommateurs. Ces laits infantiles sont commercialisés sous des marques différentes selon les contrées.

«Ce rappel est une mesure de précaution en raison de la possible présence de céréulide, produite par le micro-organisme Bacillus cereus», a rappelé le groupe à plusieurs reprises. M. Navratil a réaffirmé qu'aucun cas de maladie lié à ces produits n'avait été confirmé à ce jour.