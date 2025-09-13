Le patron de Swatch mise sur l'ironie et critique le Conseil fédéral

Alors que le patron de Rolex Jean-Frédéric Dufour invite Donald Trump à un tournoi de tennis, Nick Hayek réplique aux droits de douane punitifs américains par une édition spéciale Swatch ironique. Dans le conflit douanier, les géants horlogers suisses choisissent des tactiques très différentes.

Le patron de Swatch Nick Hayek s'exprime sur la montre douanière. sda

Samuel Walder Samuel Walder

Le patron de Rolex Jean-Frédéric Dufour cherche le contact avec Trump: il a invité le président américain à la finale de l'US Open. Nick Hayek du Swatch Group procède différemment. Au lieu de flatter, il mise sur l'ironie dans le conflit douanier. Selon le journal «Schweiz am Wochenende», la montre spéciale avec laquelle Swatch lance des piques contre les droits de douane de Trump vient directement de Hayek.

Le nouveau modèle s'appelle «What if...Tariffs »? Tariff, qui signifie douane en anglais, est l'un des mots préférés de Trump. On remarque la paire de chiffres 3 et 9 inversés, une indication du montant des droits de douane américains de 39%. Au dos, il y a un signe de pourcentage. Le prix: 139 francs et ce n'est pas un hasard. La montre n'est vendue qu'en Suisse, dans onze magasins et en ligne. La publicité dit: «Espérons que ce ne soit qu'une édition limitée». Ce qui est visé: les droits de douane américains devraient bientôt disparaître.

«La Suisse est faible et elle cède immédiatement»

Hayek explique à la «Schweiz am Wochenende»: «C'est dans la tradition de Swatch de lancer des collections avec un certain message ou une provocation positive». Il s'agit aussi «d'éviter que nos gens ne s'endorment», poursuit Hayek.

Il critique ainsi les dirigeants politiques: «le Conseil fédéral et aussi les partis», qui ont permis à la Suisse d'avoir une mauvaise image dans le monde. «Nous envoyons le message suivant: la Suisse est faible et elle cède immédiatement. Il est facile de nous faire paniquer». Un «signal catastrophique», selon Hayek. Swatch veut donner une autre image en faisant un clin d'œil.

Selon Hayek, des personnes de l'étranger se seraient manifestées. Ils se sont étonnés qu'un pays fort et indépendant comme la Suisse ne tienne pas tête aux Etats-Unis. «Battez-vous donc !», aurait-il entendu. En Suisse, en revanche, il ne s'agit que de comptabiliser les investissements et de présenter à Trump les chiffres les plus élevés possibles.

La Confédération cherche à augmenter les investissements américains

Le Seco demande actuellement à de grandes entreprises suisses combien elles comptent investir aux Etats-Unis dans les prochaines années, dans l'espoir de faire grimper ces chiffres.

Lors d'une conversation téléphonique avec la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, Trump s'était vanté que l'UE lui versait des sommes énormes: «Ils me paient 600 milliards, qu'est-ce que vous me payez?»

Selon le procès-verbal de la conversation, auquel CH Media se réfère, Keller-Sutter a répondu: «la Suisse est plus petite, mais nos entreprises vont investir au moins 150, voire 200 milliards». Le département de l'économie du conseiller fédéral Guy Parmelin cherche maintenant à obtenir d'autres engagements, y compris de Swatch.

Est-ce que cela a un sens? Hayek ne dit rien à ce sujet, mais il laisse entendre qu'il montrerait plutôt que la Suisse ne pourrait pas investir plus, mais en cas de doute moins, d'autant plus qu'elle fait de toute façon partie des plus gros investisseurs américains.

20% de ventes en plus aux Etats-Unis

L'industrie horlogère suisse se porte actuellement bien. Les droits de douane lui ont fait moins de mal que prévu. Après les premiers droits de douane en avril, Swatch a augmenté ses prix aux Etats-Unis de 5%, les ventes ont malgré tout augmenté de 20%. Le groupe prévoit maintenant de nouvelles augmentations de prix, mais s'attend à ce que les ventes restent fortes. Rolex ne donne pas de détails, mais là aussi, les droits de douane punitifs ne semblent pas avoir eu de conséquences.

La situation est différente dans l'industrie des machines et des métaux. Selon Swissmem, une entreprise sur trois envisage de délocaliser une partie de sa production à l'étranger. Des milliers d'emplois pourraient être perdus en Suisse. Les entreprises qui exportent beaucoup vers les Etats-Unis sont particulièrement touchées, notamment Victorinox (couteaux de poche) et Thermoplan (machines à café).