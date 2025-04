La Suisse veut se présenter en pays innovant et durable lors l'exposition universelle d'Osaka, qui s'ouvre dimanche. Avec son pavillon, elle entend proposer un programme allant «de Heidi à la high-tech».

Le pavillon suisse à Osaka, «de Heidi à la high-tech» - Gallery Heidi, mascotte du Pavillon suisse, et Myaku-Myaku, celle de l'Exposition universelle d'Osaka, ont effectué une tournée en Suisse l'hiver dernier (archives). Photo: sda L'intérieur du pavillon suisse, dans lequel la Confédération présentera 25 projets de hautes écoles, d'instituts de recherche, de start-up ou d'entreprises suisses. Photo: ATS Le pavillon suisse (à droite) se compose de cinq "sphères". Il est situé à côté du pavillon autrichien. Photo: ATS Le pavillon suisse à Osaka, «de Heidi à la high-tech» - Gallery Heidi, mascotte du Pavillon suisse, et Myaku-Myaku, celle de l'Exposition universelle d'Osaka, ont effectué une tournée en Suisse l'hiver dernier (archives). Photo: sda L'intérieur du pavillon suisse, dans lequel la Confédération présentera 25 projets de hautes écoles, d'instituts de recherche, de start-up ou d'entreprises suisses. Photo: ATS Le pavillon suisse (à droite) se compose de cinq "sphères". Il est situé à côté du pavillon autrichien. Photo: ATS

Keystone-SDA ATS

Ce programme «reflète l'évolution de la Suisse, de son héritage alpin emblématique à un centre mondialement reconnu de technologie de pointe et d'innovation», indique Présence suisse dans son dossier de presse.

Le pavillon suisse aura pour mascotte le personnage de Heidi, l'héroïne de l'écrivaine alémanique Johanna Spyri dans sa version du célèbre dessin animé japonais des années 70. Il doit permettre d'"approfondir les relations déjà étroites entre les deux pays», précise Présence suisse.

Interrogé par Keystone-ATS, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'était toutefois pas en mesure dans l'immédiat de dire si des membres du Conseil fédéral avaient prévu de se rendre au Japon pour l'Exposition universelle ou pour la journée nationale suisse, prévue le 22 avril.

Empreinte écologique faible

La Suisse entend faire de son pavillon l'édifice avec la plus faible empreinte écologique de tout le site. Le pavillon se composera d'un bâtiment fonctionnel et de salles d'exposition sphériques attenantes.

Ces cinq «sphères» seront portées par une construction légère sur laquelle un film sera tendu. L'enveloppe des espaces d'exposition ne pèse que 400 kg, soit pas plus de 1% du poids des enveloppes de bâtiments classiques, selon le DFAE.

Le film est recyclable et sera réutilisé après l'exposition pour construire du mobilier. Le bâtiment fonctionnel est composé d'éléments modulaires qui ont déjà été utilisés et qui le seront à nouveau après l'Expo 2025.

Des sciences de la vie à l'IA

Berne présentera dans son pavillon 25 projets de hautes écoles, d'instituts de recherche, de start-up ou d'entreprises suisses. Elle entend ainsi montrer sa capacité d'innovation, notamment dans les domaines des sciences de la vie, de la santé et de l'alimentation, de l'environnement, de la durabilité, du climat et de l'énergie, ainsi que dans de la robotique et de l'intelligence artificielle.

Le coût du pavillon est de 19,4 millions de francs, dont 13,2 millions à la charge de la Confédération. Des sponsors contribuent à hauteur de 4,4 millions de francs.

L'exposition universelle se tient du 13 avril au 13 octobre à Osaka sous le thème «Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain». Les organisateurs s'attendent à la participation de 150 pays et 28 millions de visiteurs.