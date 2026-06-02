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De moins en moins bienvenus Les journalistes interdits d'accès... au service de presse du Pentagone !

ATS

2.6.2026 - 07:33

Le ministère américain de la Défense a classé son service de presse comme zone protégée par le secret défense, a annoncé lundi le Pentagone, interdisant ainsi l'accès aux journalistes qui pouvaient auparavant y entrer.

Le Pentagone a mis en place de nouvelles restrictions à l'encontre des journalistes peu après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025.
Le Pentagone a mis en place de nouvelles restrictions à l'encontre des journalistes peu après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025.
Keystone

Keystone-SDA

02.06.2026, 07:33

Cette décision a été prise du fait que les personnes rédigeant les discours et qui «manipulent des documents classés secret défense» travaillent dans cette zone, a justifié un porte-parole du Pentagone Joel Valdez dans un communiqué.

«En conséquence, les journalistes ne seront plus autorisés à pénétrer» dans cet espace, a-t-il ajouté.

Le Pentagone a mis en place de nouvelles restrictions à l'encontre des journalistes peu après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025.

Dans un document publié en octobre et presque unanimement rejeté par la presse américaine et internationale, dont l'AFP, le ministère de la Défense demandait aux journalistes accrédités de ne plus solliciter ni publier certaines informations sans autorisation explicite de sa part, au risque de perdre leur accréditation.

En réponse à une action en justice intentée par le New York Times, un juge fédéral américain a estimé en mars qu'une bonne partie de cette nouvelle politique en matière d'accréditations «violait» plusieurs amendements de la Constitution américaine.

Mais le ministère a imposé des restrictions encore plus strictes. Il a notamment restreint les déplacements des journalistes à l'intérieur du bâtiment du Pentagone, en leur imposant d'être escortés en dehors d'un nombre limité de zones, ainsi que la fermeture d'une zone de presse appelée le «couloir des correspondants».

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