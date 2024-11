Un père de famille met en scène sa mort et disparaît avant d’être retrouvé en Europe

Disparu après avoir simulé sa noyade dans un lac du Wisconsin, Ryan Borgwardt a été retrouvé sain et sauf en Europe de l'Est, trois mois plus tard. Derrière cette mise en scène, un plan minutieux et des motivations encore floues.

Le Green Lake dans le Wisconsin est particulièrement profond. Photo : Digihomer / Wikipedia

«Bonne nouvelle : nous savons qu'il est vivant et en bonne santé», a déclaré Mark Podoll, shérif du comté de Green Lake, lors d'une conférence de presse. L’homme en question, Ryan Borgwardt, est marié et père de trois enfants.

En août, un kayak retourné est découvert sur Green Lake. Malgré des recherches intensives de sept semaines, aucun corps n’est trouvé. Seuls la voiture, le trousseau de clés, le portefeuille et le titre de transport du propriétaire sont récupérés. Aujourd’hui, l’énigme s’éclaircit.

«La mauvaise nouvelle, c’est que nous ne savons pas exactement où se trouve Ryan, et il n’a pas encore choisi de rentrer», poursuit le shérif. L’affaire est couverte par CNN et plusieurs médias américains.

«Bonne nouvelle : nous savons qu'il est vivant et en bonne santé», a déclaré Mark Podoll, shérif du comté de Green Lake, lors d'une conférence de presse. Photo : KEYSTONE

Un plan orchestré jusqu’en Europe

Selon Matthew L. Vande Kolk, shérif adjoint, Ryan avait annoncé à sa famille qu'il allait pêcher. Il se serait rendu au lac à vélo électrique, aurait retourné son kayak, puis rejoint la rive avec un bateau en caoutchouc pour enfants, abandonnant son téléphone dans l’eau.

À la nuit tombée, il a parcouru 130 kilomètres jusqu’à Madison en vélo électrique, pris un bus pour Détroit, franchi la frontière canadienne, puis pris un vol pour l’Europe.

Le 11 novembre, les enquêteurs ont finalement réussi à établir un contact avec lui. Bien qu’il communique presque quotidiennement avec eux, Ryan n'a toujours pas parlé à sa famille.

Dans une vidéo envoyée aux autorités la semaine dernière, il affirme depuis un appartement: «Je suis en sécurité, tout va bien.»

Des motivations mystérieuses

Avant sa disparition, Ryan avait transféré de l’argent à l’étranger, modifié son adresse e-mail et échangé avec une femme en Ouzbékistan. En janvier, il avait souscrit une assurance-vie de 375 000 dollars pour soutenir sa famille.

Les enquêteurs ont pu le contacter grâce à une femme russophone, mais on ignore si elle est liée à la femme ouzbèke mentionnée. Ses motivations exactes restent floues. Selon Vande Kolk, Borgwardt aurait agi pour «diverses raisons».

Ryan aurait exprimé des regrets concernant la douleur infligée à sa famille et les efforts de la communauté pour le retrouver. Il souhaiterais désormais «rentrer et réparer les torts causés».

Des comptes à rendre

Sa disparition a mobilisé d’importants moyens financiers et humains. Les autorités comptent lui demander des comptes et réclamer jusqu’à 40 000 dollars pour couvrir les frais de recherche.

Ryan pensait que les recherches s’arrêteraient après deux semaines. Mais, comme l'affirme Vande Kolk : «Il est tombé sur le mauvais shérif et le mauvais département.»

Sa famille espère son retour, surtout avec les fêtes de Noël approchant. «Quel meilleur cadeau pour ses enfants que sa présence?», conclut le shérif.