Le Père Noël en crise : la neige manquera-t-elle aussi en Suisse romande ?

Avec les fêtes qui approchent à grands pas, une question revient inlassablement dans les esprits : aurons-nous un Noël blanc en Suisse romande cette année? Région à la géographie variée, la Suisse romande est souvent le théâtre de contrastes climatiques marqués. Mais cette année, l'impact du manque de neige se fait ressentir jusqu'à... la «maison officielle du Père Noël» en Laponie !

blue News NB Barman Nicolas

Historiquement, la Suisse romande connaissait régulièrement des Noëls enneigés, notamment dans les régions alpines et préalpines.

Toutefois, les données météorologiques des 30 dernières années montrent une tendance à la baisse des chutes de neige en décembre dans les zones de plaine.

Les probabilités d’avoir un Noël blanc à Lausanne ou à Genève se situent aujourd’hui entre 10 et 20 %, contre 50 % il y a un siècle explique un rapport de MétéoSuisse sur les tendances climatiques hivernales.

Depuis le début des mesures en 1931, les Noëls verts représentent 60 % des cas dans le Plateau central et oriental, et même 75 % dans l’ouest et le nord-ouest de la Suisse. Dans le sud des Alpes, les journées de Noël sans neige atteignent 80 % des cas, comme l’illustre la station de Lugano.

Les prévisions : de la neige, mais où ?

D’après les modèles à moyen terme publiés par MétéoSuisse, la suite de décembre s’annonce plus douce que la moyenne des années précédentes, avec des températures excédant de 1 à 2 °C les normales saisonnières.

Ces conditions rendent peu probable une couche de neige persistante en plaine. Toutefois, les reliefs situés à partir de 800 à 1 000 mètres d’altitude pourraient être enneigés.

Dans les Alpes valaisannes et en altitude, des Noëls verts restent rares : à Davos, situé à 1 600 mètres, le Noël est quasiment toujours blanc depuis le début des mesures en 1931, sauf en 2016, année exceptionelle.

Situation critique pour le Père Noël

La situation est encore plus dramatique en... Laponie, où l'absence de neige perturbe gravement les plans de nombreux voyageurs.

Le tour-opérateur allemand TUI a dû annuler plusieurs voyages prévus à Kuusamo en raison des fortes pluies qui ont emporté le peu de neige restante.

Rovaniemi, connue comme la «maison officielle du Père Noël», n’a reçu que quelques centimètres de neige en novembre, loin des 50 cm habituels.

Un rêve toujours possible

Malgré les perspectives météorologiques mitigées, les surprises ne sont pas à exclure. « La météo hivernale peut réserver des changements brusques, même à court terme. Un courant froid venu du nord pourrait suffire à transformer la pluie en neige, y compris en plaine », souligne un rapport du WSL.