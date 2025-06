Le pergélisol dégèle de plus en plus vite dans les Alpes suisses. De plus, sa température n’a jamais été élevée qu’au cours de l’année hydrologique 2024, révèlent les dernières données du réseau suisse d'observation du pergélisol Permos.

Au Schilthorn, dans les Alpes bernoises, pour la première fois durant l'hiver 2024, un endroit qui gelait habituellement ne l'a pas été (image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Les changements observés dans le pergélisol ont eu un impact sur la stabilité des versants de montagne gelés toute l'année, a indiqué mardi l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT).

Le pergélisol (ou permafrost) est un phénomène thermique qui désigne un sol (roche, gravats, terre...) dont la température reste en permanence en dessous de 0 °C pendant au moins deux années consécutives. En Suisse, il couvre environ 5% du territoire.

Des mesures du permafrost sont effectuées depuis 25 ans dans le cadre de Permos. Dans l'ensemble, la teneur en glace du sol dans le pergélisol a nettement diminué depuis 2000, selon l'Académie.

Hausse des températures

Au cours des dix dernières années, les températures du pergélisol à dix mètres de profondeur ont augmenté en moyenne de 0,8 degré sur les 23 sites de forage Permos.

Les années hydrologiques 2022, 2023 et 2024 figurent parmi les cinq plus chaudes mesurées en Suisse depuis le début des relevés en 1864. Les températures étaient de 1,44 à 1,9 °C supérieures à la moyenne de la période 1991–2020. Ces années suivent des décennies de conditions atmosphériques durablement chaudes, ayant entraîné des modifications majeures dans le pergélisol des Alpes suisses.

Le réchauffement est plus fort là où le pergélisol est dit «froid» (températures annuelles moyennes inférieures à –2 °C) ou pauvre en glace, comme dans les parois rocheuses en haute altitude (au-dessus de 3500 m).

Pas de regel complet au Schilthorn

Même dans les zones de pergélisol plus chaudes et riches en glace, comme les éboulis ou les glaciers rocheux (au-dessus d’environ 2200 m), la température du sol a augmenté ces dernières décennies, mais dans une moindre mesure.

Sur tous les sites de mesure, l’épaisseur de la couche active (qui désigne les premiers mètres du sol qui dégèlent en été) a augmenté. En 20 ans, cet épaississement va de quelques décimètres à plusieurs mètres, selon les sites et la teneur en glace du sol. Il a atteint en 2024 des valeurs record.

Au Schilthorn (Alpes bernoises), l’hiver 2024 a marqué la première fois où la couche active n'a pas entièrement regelé.

Les résultats de 25 ans d’observation dans les Alpes suisses montrent un réchauffement clair et croissant, une diminution de la glace du sol et une accélération des glaciers rocheux, note encore l'étude. Ces changements vont continuer dans les années et décennies à venir. Le réchauffement observé dans les 10 premiers mètres du sol va progressivement se propager vers des couches plus profondes.

Riques et glissements de terrain

Les modifications observées dans le pergélisol ont des répercussions importantes sur la stabilité des versants de montagne gelés toute l’année. Cet élément est crucial pour la gestion des risques naturels et la planification des infrastructures en haute montagne.

Les données du réseau Permos permettent, par exemple, d’évaluer la situation dans les zones de glissements de terrain en terrain gelé, de planifier des infrastructures durables en altitude, de simuler les processus liés au pergélisol ou d’anticiper les changements futurs.