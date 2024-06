Un séisme de magnitude 7 a secoué jeudi la côte sud du Pérou, dans le département d'Arequipa, selon l'Institut de géophysique national. Les autorités n'ayant jusqu'à présent signalé ni victimes ni dégâts.

Le Pérou, situé dans la "ceinture de feu du Pacifique", est secoué chaque année par des centaines de séismes perceptibles

Le tremblement de terre, d'une profondeur de 42 kilomètres, s'est produit vers 00h36 locales (07h36 suisses ) dans l'océan Pacifique à huit kilomètres de la côte de Caraveli situé à 780 km au sud de Lima. Le service géologique américain (USGS) a de son côté évalué la magnitude du séisme à 7,2.

Les autorités péruviennes ont levé l'alerte au tsunami déclenchée quelques minutes après la séisme par la Direction de l'hydrographie et de la navigation de la Marine de guerre.

Le Premier ministre, Gustavo Adrianzen, s'est voulu rassurant, déclarant à la radio RPP: «le séisme est passé, nous effectuons actuellement les premières évaluations et jusqu'à présent il n'y a pas de mort à déplorer».

«Nous avons écarté toute alerte au tsunami», a-t-il ajouté. Il s'agissait d'une mesure préventive car l'épicentre du séisme se trouvait en mer, a expliqué le directeur de l'IGP, Hernando Tavera. Il a évoqué un «mouvement assez intense du sol qui a poussé la population à sortir des habitations».

La secousse a été ressentie jusqu'à la capitale Lima et sur une grande partie de la côte sud et centrale du Pérou. Son épicentre se situe à 40 km de Chala, une localité d'environ 10'000 habitants. La Défense civile et le gouvernement ont mobilisé leurs avions d'urgence pour évaluer les dommages.

Le Pérou est situé dans la ceinture de feu du Pacifique, vaste zone d'activité sismique qui s'étend le long de la côte ouest du continent américain. Le pays est secoué chaque année par des centaines de séismes perceptibles.

