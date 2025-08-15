  1. Clients Privés
Par 30 mètres de profondeur Le petit avion biplace accidenté dans le Léman a été remonté à la surface

ATS

15.8.2025 - 17:14

Le petit avion de tourisme biplace qui s'est abîmé mardi dans le lac Léman au large de Vevey (VD) a été sorti de l'eau vendredi après-midi. L'accident n'avait pas fait de blessés graves. La pollution a été évaluée comme étant faible.

L'accident a eu lieu mardi peu avant 16h00. L'avion de tourisme a tenté un amerrissage d'urgence pour des raisons qui restent encore à déterminer. Il a ensuite coulé et reposait à environ 30 mètres de profondeur.

Photo: ATS

Les opérations de récupération de l'appareil, au large de la plage de la Pichette à Corseaux, près de Vevey, se sont déroulées à l'aide d'une barge spécialement affrétée dans la zone, équipée d'une grue et d'un treuil.

Photo: ATS

Le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) est chargé d'enquêter sur la cause de l'accident en coordination avec les gendarmes de l'Unité de circulation.

Photo: ATS

L'accident a eu lieu mardi peu avant 16h00. L'avion de tourisme a tenté un amerrissage d'urgence pour des raisons qui restent encore à déterminer. Il a ensuite coulé et reposait à environ 30 mètres de profondeur.

Photo: ATS

Photo: ATS

Photo: ATS

15.08.2025, 17:14

15.08.2025, 17:28

«Les opérations de récupération de l'appareil, au large de la plage de la Pichette à Corseaux, près de Vevey, se sont déroulées à l'aide d'une barge spécialement affrétée dans la zone, équipée d'une grue et d'un treuil», a indiqué à Keystone-ATS David Guisolan, porte-parole de la police cantonale vaudoise. Elles ont été menées par le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE), en coordination avec la brigade lacustre de la police vaudoise.

Des plongeurs se sont assurés de tous les contrôles sous l'eau, notamment la fixation des cordages et du câble de treuillage, a expliqué le porte-parole. L'épave reposait à environ 30 mètres de profondeur. Elle a été extraite de l'eau aux alentours de 16h15, a constaté Keystone-ATS sur place. Les premières opérations avaient débuté en matinée.

Accident. Stupeur au large de Vevey : un avion de tourisme coule au fond du lac Léman !

AccidentStupeur au large de Vevey : un avion de tourisme coule au fond du lac Léman !

Des contrôles préliminaires avaient été effectués dans la semaine pour s'assurer que l'avion – un ICP Savannah S – puisse être remonté sans risque, précise encore M. Guisolan. «La pollution a été évaluée comme faible. Il restait encore un peu d'hydrocarbure dans le petit biplace». Un bateau-remorque tractant la barge devait ensuite ramener l'appareil accidenté de quelque 600 kg à terre.

Un plaisancier à la rescousse

L'accident a eu lieu mardi peu avant 16h00. L'avion de tourisme a tenté un amerrissage d'urgence pour des raisons qui restent encore à déterminer. Il était en train de regagner l'aérodrome de Bex, d'où il avait décollé dans la matinée, lorsqu'il a commencé à perdre de l'altitude au-dessus du lac Léman, selon la police. A la suite du choc avec l'eau, il s'est retourné frontalement avant de couler.

Secours mobilisés. Un avion s'est écrasé dans le lac des Quatre-Cantons

Secours mobilisésUn avion s'est écrasé dans le lac des Quatre-Cantons

Les deux personnes se trouvant à bord ont pu sortir par leurs propres moyens et ont pu ensuite monter dans une embarcation privée, venue les secourir. Elles n'ont été que légèrement blessées. Le pilote est un ressortissant vaudois de 62 ans, accompagné d'une passagère, âgée de 31 ans, originaire de Belgique. Il s'agissait d'un vol privé. Personne d'autre n'a été blessé sur le lac.

Puisqu'il s'agit d'un accident d'aviation civile, c'est le Ministère public de la Confédération (MPC) qui est compétent pour les poursuites pénales relatives aux infractions commises à bord d'un aéronef. Le SESE est quant à lui chargé d'enquêter sur la cause de l'accident en coordination avec les gendarmes de l'Unité de circulation.

