Australie Le petit Gus toujours introuvable – Une fausse image sème la zizanie

Valérie Passello

10.10.2025

La police a annoncé avoir réduit ses recherches pour retrouver le petit Gus Lamont, âgé de 4 ans, car il n'y a plus de chance qu'il soit vivant, selon les experts. La disparition du petit garçon, le 27 septembre, suscite l'émoi en Australie et donne lieu à des fausses informations. Une image générée par IA a notamment enflammé les réseaux.

Les recherches pour retrouver le petit Gus dans le bush australien ont été réduites. L'enquête est désormais gérée par la section des personnes disparues.
Les recherches pour retrouver le petit Gus dans le bush australien ont été réduites. L'enquête est désormais gérée par la section des personnes disparues.
Capture d'écran X

Rédaction blue News

10.10.2025, 16:11

10.10.2025, 16:13

D'importants effectifs ont été mobilisés pour retrouver le petit garçon de 4 ans, qui s'est évaporé dans le bush australien le 27 septembre dernier. Gus a été vu pour la dernière fois chez ses grands-parents au sud de Yunta, dans le centre-nord de l'État, en train de jouer dans un tas de terre vers 17 heures, mais il avait disparu lorsque sa grand-mère est venue le chercher une demi-heure plus tard.

Introuvable depuis 5 jours. Angoisse en Australie: un petit garçon disparaît dans le bush

Introuvable depuis 5 joursAngoisse en Australie: un petit garçon disparaît dans le bush

Selon le «Daily Mail», il vivait dans la propriété isolée de ses grand-parents avec sa maman et son petit frère d'un an. Mais son père, bien que toujours en couple avec sa mère, ne vit pas sous le même toit, «en raison de conflits familiaux avec le parent transgenre» de sa femme.

Le lundi 6 octobre, résume la police australienne, une importante opération de recherche a été menée après la découverte d'une petite empreinte de pas près d'un barrage situé à environ 5,5 kilomètres à l'ouest du domaine. De nombreuses ressources ont été mobilisées, mais il s'est avéré par la suite que l'empreinte n'avait aucun lien avec Gus.

Vendredi et samedi soir, une recherche aérienne, cette fois-ci, avait été menée à l'aide d'un drone spécial équipé d'un système infrarouge. Mais rien n'y a fait et les recherches ont finalement été réduites.

«L'enquête est désormais gérée par la section des personnes disparues, qui fait partie de la brigade des enquêtes sur les crimes majeurs, et c'est là que toutes les affaires de longue durée comme celle-ci sont gérées», a communiqué la commissaire adjointe Linda Williams.

«Extrêmement cruel»

La police a en outre réitéré son appel à témoins, au cas où quelqu'un aurait aperçu quelque chose susceptible de faire avancer l'enquête. Les autorités affirment en outre ne négliger aucune piste.

Et l'affaire de la disparition de Gus déchaîne également les passions sur les réseaux sociaux. Selon «ABC News», une image générée par l'intelligence artificielle a notamment été publiée sur Facebook, «montrant un garçon aux longs cheveux blonds bouclés, tenu par un homme montant dans un 4x4». Il n'en fallait pas davantage pour que des rumeurs d'enlèvement se mettent à circuler.

Interrogée par le média australien, la commissaire aux droits des victimes de l'Australie-Méridionale, Sarah Quick, a sévèrement critiqué la chose: «C'est un acte extrêmement cruel qui a des conséquences très réelles pour la famille de Gus, la communauté, la police et les personnes impliquées dans les recherches pour retrouver Gus».

À la suite de cette affaire de photo truquée, la police a souligné dans un communiqué qu'elle diffusait des images de personnes disparues d'entente avec leurs parents ou leur tuteur légal: «Le public ne doit faire confiance qu'aux sources fiables, telles que les agences gouvernementales, qui publient ces images en ligne.»

