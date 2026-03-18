Les concessionnaires automobiles français, qui tenaient ce week-end leurs habituelles «journées portes ouvertes» (JPO) de printemps, ont constaté un sursaut de commandes de voitures électriques, le prix des carburants revenant au centre des préoccupations des clients, selon la plupart des constructeurs interrogés par l'AFP.

MG, l'une des marques chinoises de voitures électriques et hybrides les plus dynamiques en France (35.000 immatriculations en 2025), a enregistré plus de 1.700 commandes pendant les journées portes ouvertes de mars. IMAGO/snowfieldphotography

Agence France-Presse Valérie Passello

«Le premier levier des ventes de voitures électriques, c'est le prix à la pompe», souligne un porte-parole de Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel, Fiat...), qui a vu une hausse de 45% des commandes de voitures électriques par rapport aux JPO de janvier. La hausse est de 65% par rapport aux JPO de mars 2025.

Alors que l'essence a grimpé de 10 à 20 centimes/l depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février, le constructeur a vu la part des voitures électriques dans ses commandes grimper à 24% ce week-end, contre 20,6% en janvier et 16,2% en mars 2025. «Gagner 4 points, c'est énorme», souligne Stellantis.

«On voit un regain d'intérêt pour les véhicules électriques, dont la part a légèrement progressé», confirme un représentant de Volskwagen France. «Le sujet du carburant revient au centre des échanges entre clients et vendeurs». Le groupe lancera en fin d'année une version électrique de la Polo, star de ses ventes en France.

Pas d'évolution notable en revanche chez Renault, où la R5 électrique continue sur sa lancée. «Nos véhicules électrifiés se vendent toujours bien», indique le groupe.

A l'inverse, Ford a vu une progression très nette des commandes d'électriques ce week-end. Leur part a bondi à 42%, contre 31% en janvier et 25% un an plus tôt. Les commandes du Ford Puma électrique se rapprochent désormais de celles du Puma à essence, malgré un prix supérieur de quelque 6.000 euros.

Et chez le coréen Hyundai, la part des commandes de voitures électriques «est restée identique à notre moyenne, d'un peu plus de 25%, mais nos concessionnaires ont reçu plus de demandes de renseignements», commente le groupe.

Enfin MG (groupe SAIC), l'une des marques chinoises de voitures électriques et hybrides les plus dynamiques en France (35.000 immatriculations en 2025), a enregistré plus de 1.700 commandes pendant les JPO de mars, en hausse de 31% par rapport à janvier.

Organisées 5 fois par an par la profession, les JPO, avec leurs rabais de 5.000 à 10.000 euros, peuvent représenter pour les marques un tiers des ventes mensuelles.

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