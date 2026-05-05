Le photographe suisse de renommée internationale René Groebli est décédé mardi à l'âge de 98 ans. Le Zurichois était considéré comme l'un des principaux innovateurs en matière de photographie de guerre.

Portrait du photographe suisse René Groebli, dans son studio à Zurich, le 22 septembre 2014. KEYSTONE

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René Groebli s'est révélé au public à travers ses séries d'images d'ambiance. Son style pionnier s'illustrait par l'utilisation volontaire du flou et du mouvement.

Après avoir travaillé comme reporter d'images à Londres et pour différents magazines, il a créé son propre studio de photographie publicitaire et industrielle au milieu des années 1950.

Ces dernières décennies, de nombreuses expositions ont rendu hommage à son travail. Ses oeuvres font partie de collections artistiques du Kunsthaus de Zurich et du Museum of Modern Art à New York, notamment. Le décès de René Groebli a été annoncé sur son site officiel en ligne.