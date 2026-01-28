  1. Clients Privés
Carnet noir Hardy Hepp, pionnier du rock suisse, s’est éteint à 81 ans

ATS

28.1.2026 - 11:19

Le pionnier du rock progressif suisse Hardy Hepp est décédé lundi à l'âge de 81 ans. Le Zurichois était l'une des figures les plus importantes du renouveau culturel des années 1960 en Suisse.

Hardy Hepp en 1969.
Hardy Hepp en 1969.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.01.2026, 11:19

L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux par son compagnon de route musical Sam Mumentaler. Hardy Hepp a fondé en 1969 Krokodil, l'un des tout premiers groupes de rock suisses. Il s'est notamment produit au Hallenstadion de Zurich en première partie des Rolling Stones.

Carnet noir. Une figure de la RTS et de la série «Les Pique-Meurons» est morte

Carnet noirUne figure de la RTS et de la série «Les Pique-Meurons» est morte

Hardy Hepp a aussi produit le premier album de Toni Vescoli, autre pionnier musical alémanique, chanteur du groupe Les Sauterelles. Il était également co-producteur du légendaire trio Minstrels, qui a connu un énorme succès en Suisse alémanique en 1976 avec «Grüezi wohl, Frau Stirnimaa».

