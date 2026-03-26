Face à la baleine échouée – le plongeur témoigne

Sur la côte allemande de la mer Baltique, une baleine à bosse échouée lutte pour sa survie. Le plongeur Robert Marc Lehmann accompagne de près les tentatives de sauvetage – et tempère fortement les espoirs.

Une baleine à bosse en détresse sur la côte allemande Au large de la mer Baltique, une baleine à bosse s'est retrouvée coincée dans des eaux peu profondes. 26.03.2026

Dominik Müller Dominik Müller

Pas le temps ? blue News résume pour toi Une baleine à bosse échouée se bat pour sa survie dans la mer Baltique.

L'océanographe Robert Marc Lehmann soutient l'opération de sauvetage en tant que plongeur.

Malgré quelques lueurs d'espoir, Lehmann estime que les chances de survie de la baleine ne sont que d'environ 0,1 pour cent. Montre plus

Un événement naturel dramatique se déroule actuellement sur la plage de Niendorf (D). Une baleine à bosse échouée lutte pour sa survie. Des milliers de personnes suivent l'opération de sauvetage en direct. L’acteur le plus marquant dans cette opération : le chercheur marin Robert Marc Lehmann.

Le plongeur s'est aventuré à proximité immédiate de la baleine et fait office d'intermédiaire entre la baleine et les sauveteurs, encourageant l'animal et coordonnant les dragues. Bien que l’animal montre encore des signes de mouvement, son évaluation reste très prudente.

Lehmann décrit un animal qui réagit certes, mais qui souffre visiblement. La baleine l'a perçu et a même émis des sons, mais elle est devenue de plus en plus incertaine. «Elle a peur», a déclaré Lehmann aux médias allemands jeudi lors d'une conférence de presse.

Dans une position défavorable

En même temps, le chercheur souligne à quel point il est décisif que les deux yeux soient ouverts – un signe que l'animal est encore réceptif. La baleine réagit au toucher et n'est pas apathique, ce qui plaide en principe pour une tentative de sauvetage.

Mais la situation de départ est loin d'être idéale. La baleine est couchée en biais sur une sorte de rampe sous-marine, la tête dans l'eau peu profonde et la queue dans l'eau plus profonde. «Elle est dans une position très défavorable», explique Lehmann. Cette position complique non seulement l'orientation de l'animal, mais aussi les éventuelles mesures de sauvetage. L’espoir réside dans le creusement d’un chenal à l’aide de matériel lourd, permettant à la baleine de regagner les eaux plus profondes.

Malgré tout, Lehmann précise que les chances de succès sont faibles. «Je veux gérer les attentes», dit-il - et il estime les chances de survie à seulement «0,1 pour cent». Certes, l'animal semble encore relativement fort et n'a pas maigri, mais dans l'ensemble, il va mal.

Une lueur d'espoir subsiste

Particulièrement inquiétant : une corde pend de sa bouche. Apparemment, la baleine s'est prise dans un filet fantôme. «J'ai tiré dessus, c'est solide», dit Lehmann. On ne sait pas si le filet bloque la prise de nourriture.

Même si la baleine parvenait à se libérer, elle pourrait à nouveau s'échouer. C'est pourquoi, selon Lehmann, un accompagnement en bateau serait nécessaire pour la ramener en direction de la mer du Nord. Mais cela aussi est difficile à organiser. «Qui doit faire cela ? Qui peut le payer ?», fait remarquer Lehmann.

Un sauvetage n'est vraiment réussi que lorsque l'animal est à nouveau en bonne santé et qu'il mange de manière autonome – et non pas dès qu'il se détache de la plage. Lehmann ne peut que spéculer sur la raison pour laquelle la baleine est arrivée si près de la côte : «Il est possible que, comme d'autres animaux sauvages, elle soit venue mourir sur la terre ferme». Mais personne ne peut l'affirmer avec certitude.

Malgré tous les doutes, Lehmann souligne que la baleine n'a pas encore abandonné. C'est précisément ce qui l'a incité à se rendre sur place pour apporter son aide. Sur le plan émotionnel, la situation ne le laisse pas indifférent : «Si une baleine meurt, ce qui est le scénario le plus probable, c'est super triste pour tout le monde – moi, ça me bouleverse complètement».

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.