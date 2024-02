Le plus grand mystère de l'aviation résolu après 87 ans?

Une nouvelle image sonar fait sensation dans l'affaire de la disparition d'Amelia Earhart, pionnière de l'aviation et militante des droits de la femme. Cette photographie devrait permettre de résoudre le mystère de la disparition d'Amelia Earhart en 1937.

Le Wall Street Journal titre «Est-ce l'avion d'Amelia Earhart disparu depuis longtemps?» en publiant une image sonar censée résoudre l'un des plus anciens et des plus grands mystères de l'aviation.

La photo pourrait bien montrer la silhouette du Lockheed 10-E Electra d'Amelia Earhart.

L'image sonar pourrait bien être celle de l'avion disparu. Deep Sea Vision (via Wall Street Journal)

La pionnière de l'aviation américaine et militante des droits de la femme a disparu sans laisser de traces alors qu'elle tentait de faire le tour du monde en suivant la route de l'Équateur au-dessus du Pacifique en 1937.

Le grand mystère du Lockheed 10-E Electra

La disparition d'Amelia Earhart est l'un des plus anciens et des plus grands mystères de l'aviation. Le 2 juillet 1937, Earhart a décollé avec son navigateur Fred Noonan pour la dernière étape de sa tentative de devenir la première personne à voler autour de la terre à la hauteur de l'équateur.

À 10 heures, heure locale, la pilote expérimentée décolle de Lae, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à bord d'un Lockheed 10-E Electra argenté, et se dirige vers la côte ouest des États-Unis, à 11 000 kilomètres de là. Dernier arrêt: Howard Island, une petite île au milieu de l'océan Pacifique. Mais l'avion n'est jamais arrivé à destination.

La dernière position où l'avion a été enregistré se trouve près de l'atoll de Nikumaroro. Puis, juste avant l'île Howard, le contact est rompu. Le dernier message d'Earhart est le suivant: «Running out of fuel. Impossible de vous joindre par radio. Nous volons à 300 mètres».

Sur place, le gouvernement américain lance une opération de recherche sans précédent. Plus de soixante avions et plusieurs navires de guerre parcourent d'innombrables kilomètres carrés de mer pendant 17 jours. Mais l'avion a disparu sans laisser de traces. Amelia Earhart est déclarée morte en 1939.

Atterrissage d'urgence sur une île déserte?

Pendant des années, diverses théories ont circulé au sujet de la pionnière de l'aviation, alors célèbre dans le monde entier. Certaines sont pour le moins fantaisistes et voient Earhart emprisonnée au Japon ou même retournée aux États-Unis sous un faux nom pour mener une vie loin des yeux du public. Elle a même été accusée d'espionnage.

L'organisation internationale pour la récupération des avions historiques (Tighar) a longtemps supposé qu'Earhart et son navigateur Noonan avaient effectué un atterrissage d'urgence sur un récif corallien au large de l'atoll de Nikumaroro et avaient attendu en vain d'être secourus.

Une photo prise il y a près de 15 ans lors d'une expédition au large de cette île, montrant le capot d'un moteur correspondant à celui de l'avion d'Earhart, a remis en cause cette théorie.

La nouvelle image sonar pourrait enfin faire la lumière sur cette affaire. Elle a été prise par Tony Romeo, un ancien officier de renseignement de l'US Air Force qui, en tant que chercheur amateur, a lancé un projet de 11 millions de dollars pour retrouver l'avion disparu.

L'expédition de 100 jours, avec un drone sous-marin de haute technologie et une équipe de recherche de 16 personnes, a débuté en septembre autour de l'île de Tarawa, dans le Pacifique.

Un impact géographique direct

L'image sonar de l'objet en forme d'avion provient d'un endroit situé à environ 160 kilomètres de l'île Howard. Géographiquement, cela correspond à l'endroit où le Lookheed d'Earhart se serait écrasé, a déclaré Dorothy Cochrane, conservatrice du musée national de l'air et de l'espace de la Smithsonian Institution, au Wall Street Journal.

Pour d'autres experts, cette image floue ne suffit pas. Selon la Scripps Institution of Oceanography, on ne peut pas dire avec certitude de quoi il s'agit tant qu'on ne peut pas le voir physiquement. Romeo lui-même n'est pas encore sûr à 100 %. «Je ne peux pas dire que je l'ai trouvé avec certitude», a déclaré le chercheur amateur au Post and Courier.

L'image pourrait aussi être un ensemble de pierres formant la silhouette d'un avion. C'est pourquoi il souhaite retourner dans la région pour clarifier la situation. À l'aide de robots sous-marins, son organisation «Deep Sea Vision» veut se rapprocher de l'épave présumée, qui repose à une profondeur d'environ 5 000 mètres. Il espère trouver d'autres indices, comme le numéro de queue de l'avion disparu.