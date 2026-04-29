Le plus grand porte-avions états-unien quitte le Moyen-Orient

Le porte-avions américain USS Gerald R. Ford quitte le Moyen-Orient et va mettre le cap sur l'État de Virginie dans les prochains jours, ont déclaré des responsables américains au Washington Post. En mer depuis dix mois, le navire a besoin de réparations urgentes.

L'USS Gerald R. Ford est le plus grand et le plus moderne des porte-avions de la marine américaine. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Il s'agit de l'un des trois porte-avions présents dans la région. Selon le média américain, ce départ représente une perte considérable de puissance de feu au Moyen-Orient.

L'USS Gerald R. Ford est le plus grand et le plus moderne des porte-avions de la marine américaine. Il a notamment été déployé lors d'un blocus maritime au large des côtes du Venezuela. Le navire s'est ensuite rendu au Moyen-Orient pour participer à la guerre contre l'Iran.

Il a subi des dommages à la suite d'un incendie dans la buanderie. Des problèmes ont également été signalés à plusieurs reprises au niveau des toilettes. Dès son retour au port, le porte-avions devrait subir des réparations et des travaux de maintenance approfondis.

En temps normal, les missions des porte-avions durent six ou sept mois, précise encore le Washington Post.