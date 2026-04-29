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Réparations urgentes Le plus grand porte-avions états-unien quitte le Moyen-Orient

ATS

30.4.2026 - 00:15

Le porte-avions américain USS Gerald R. Ford quitte le Moyen-Orient et va mettre le cap sur l'État de Virginie dans les prochains jours, ont déclaré des responsables américains au Washington Post. En mer depuis dix mois, le navire a besoin de réparations urgentes.

L'USS Gerald R. Ford est le plus grand et le plus moderne des porte-avions de la marine américaine.
L'USS Gerald R. Ford est le plus grand et le plus moderne des porte-avions de la marine américaine.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.04.2026, 00:15

Il s'agit de l'un des trois porte-avions présents dans la région. Selon le média américain, ce départ représente une perte considérable de puissance de feu au Moyen-Orient.

L'USS Gerald R. Ford est le plus grand et le plus moderne des porte-avions de la marine américaine. Il a notamment été déployé lors d'un blocus maritime au large des côtes du Venezuela. Le navire s'est ensuite rendu au Moyen-Orient pour participer à la guerre contre l'Iran.

Il a subi des dommages à la suite d'un incendie dans la buanderie. Des problèmes ont également été signalés à plusieurs reprises au niveau des toilettes. Dès son retour au port, le porte-avions devrait subir des réparations et des travaux de maintenance approfondis.

En temps normal, les missions des porte-avions durent six ou sept mois, précise encore le Washington Post.

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