Escalade de la violence: le Mexique à feu et à sang !

Le chef du cartel «El Mencho» a perdu la vie après une opération militaire et des troubles éclatent dans de nombreux Etats du Mexique. Les vols sont annulés, les ambassades étrangères mettent en garde leurs ressortissants dans le pays.

Sept personnes, dont le puissant chef de cartel en personne, ont été tuées lors d'une opération militaire visant à arrêter le baron de la drogue mexicain Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho». Cette information a été confirmée par le ministère mexicain de la Défense.

«El Mencho» a été grièvement blessé lors de l'opération et est mort alors qu'il était transporté par voie aérienne vers la ville de Mexico, selon le communiqué officiel.

L'ex-policier dirigeait depuis 2011 le cartel de la drogue Jalisco Nueva Generación (CJNG) qu'il avait fondé. Deux membres présumés du cartel Jalisco Nueva Generación auraient en outre été arrêtés lors de l'intervention dans la commune de Tapalpa, dans l'État de Jalisco (ouest). Trois soldats ont été blessés et ont dû être transportés d'urgence à l'hôpital.

Nemesio Oseguera Cervantes - connu sous le nom de «El Mencho» - a été blessé lors d'une intervention de l'armée mexicaine dans la ville de Tapalpa. Selon les informations de l'armée, il est décédé lors d'un vol à destination de la ville de Mexico. Image : Screenshot DEA.gov

Face à la vague de violence au Mexique après la tuerie, la présidente Claudia Sheinbaum a appelé la population au calme. «Nous devons rester informés et garder notre calme», a-t-elle écrit sur la plateforme X. Les forces de sécurité étaient en état d'alerte renforcé. Des membres de gangs ont mis le feu à des voitures, des banques, des stations-service et des magasins dans plusieurs États. Plusieurs ambassades ont appelé leurs citoyens à se mettre à l'abri.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.



Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.



Las redes… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026

Le gouvernement américain a classé le cartel de la drogue d'«El Mencho» comme organisation terroriste étrangère et avait offert une récompense de 15 millions de dollars pour sa capture. L'ex-policier dirigeait le CJNG, qu'il a fondé, depuis 2011. L'organisation est considérée comme le cartel le plus répandu au Mexique, région par région.

Washington a réagi à la nouvelle de son assassinat par l'intermédiaire du secrétaire d'Etat adjoint américain Christopher Landau. L'un des «barons de la drogue les plus sanglants et les plus impitoyables» a été tué, a-t-il écrit sur la plate-forme X. «C'est un grand développement pour le Mexique, les Etats-Unis, l'Amérique latine et le monde entier. Les bons sont plus forts que les méchants».

I’ve just been informed that Mexican security forces have killed “El Mencho,” one of the bloodiest and most ruthless drug kingpins. This is a great development for Mexico, the US, Latin America, and the world. The good guys are stronger than the bad guys./Los buenos somos más que… — Christopher Landau (@DeputySecState) February 22, 2026

Des voitures en feu dans les rues

En réaction à l'intervention militaire, des membres de gangs ont bloqué des routes avec des voitures, des camions et des bus en feu dans plusieurs États, dont Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Tamaulipas et Guanajuato. Des bases de la garde nationale ont également été attaquées, selon les médias locaux. Il y aurait eu des morts et des blessés.

🚨🇲🇽 Cartels unleash chaos in Mexico — highways blocked, cars set on fire



Narcos are setting up roadblocks across cities, shutting down highways and streets.



In Guadalajara, armed men were caught on video hijacking a civilian’s car — only to set it ablaze moments later. https://t.co/H0ZqsI0Wm0 pic.twitter.com/eW46aEINqN — NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026

Des incendies ont également été allumés dans des pharmacies et des petits commerces de détail. Dans la ville de Puerto Vallarta, sur la côte Pacifique, très prisée des touristes, des vidéos montraient des voitures en feu et de gros nuages de fumée noire s'élevant entre les bâtiments. Les autorités ont appelé les gens à se mettre à l'abri.

Vehicles burn after being set fire by members of the CJNG Cartel in the streets of Puerto Vallarta, Mexico. pic.twitter.com/cYKbcOjQpZ — OSINTdefender (@sentdefender) February 22, 2026

L'ambassade des Etats-Unis ainsi que les représentations diplomatiques d'autres pays ont appelé leurs citoyens au Mexique à faire preuve d'une vigilance accrue. Elles ont notamment mis en garde contre des actes de violence dans les destinations de vacances populaires des Caraïbes que sont Cancún, Cozumel et Tulum.

L'ambassade d'Allemagne a averti sur la plate-forme X que «des troubles, des barrages routiers et des incendies criminels ont lieu dans différentes régions du pays». Les personnes se trouvant dans un endroit sûr, comme un hôtel, devraient y rester jusqu'à nouvel ordre et renoncer aux déplacements qui ne sont pas absolument nécessaires. «"En cas de barrages routiers, n'essayez pas de vous opposer ou de vous enfuir",» a encore expliqué l'ambassade.

📢 Bitte beachten Sie unsere aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweise 📢

🔗 Link: https://t.co/BxpvVDnq7t pic.twitter.com/Qg0hIDQyly — Embajada Alemana en México (@AlemaniaMexi) February 22, 2026

L'ambassade suisse n'a pas encore émis d'avertissement.

Le lieu de la Coupe du monde de football de cette année est également concerné.

Pour des raisons de sécurité, les compagnies aériennes ont annulé ou détourné des vols, notamment à destination de Puerto Vallarta, ville également été touchée par la vague de violence. Des incidents ont également eu lieu dans la ville de Guadalajara, l'une des trois villes mexicaines qui accueilleront la Coupe du monde de football 2026. Le Mexique organisera le tournoi à partir du mois de juin, en collaboration avec les Etats-Unis et le Canada.

Un sous-État supprime l'école par mesure de précaution

Dans l'Etat de Michoacán, lieu de naissance d'«El Mencho», les cours dans les écoles et autres établissements d'enseignement devraient être annulés aujourd'hui, comme l'a annoncé le gouverneur Alfredo Ramírez.

Même après l'arrestation du célèbre baron de la drogue Joaquín «El Chapo» Guzmán, chef du cartel de Sinaloa, en 2016, le Mexique n'avait pas connu d'incidents violents similaires. «El Chapo» purge actuellement une peine de prison à vie aux États-Unis.

Selon le ministère mexicain de la Défense, les autorités américaines ont contribué à l'opération contre «El Mencho» dimanche en fournissant des informations dans le cadre de la coopération bilatérale.

«Seigneur des coqs»

«El Mencho» a vécu 59 ans. Il est né le 17 juillet 1966 à Aguililla, une commune pauvre de l'État du Michoacán (ouest). Dans la pègre mexicaine, il était surnommé le «Seigneur des coqs» en raison de son goût pour les combats de coqs. Son autre surnom, «El Mencho», serait un dérivé de son prénom Nemesio. De nombreuses chansons de narco, appelées «narcocorridos», célèbrent ses activités criminelles.

Selon les autorités américaines, le syndicat du crime dirigé par «El Mencho» est une organisation transnationale ayant des liens jusqu'en Chine et en Australie. Outre le trafic de fentanyl, elle serait également impliquée dans l'extorsion, le trafic de migrants, le vol de pétrole et de minéraux ainsi que le trafic d'armes.

De policier à dangereux chef de cartel

Selon le département du Trésor américain, Oseguera est impliqué dans le trafic de drogue depuis les années 1990. En 1994, il a été arrêté à Sacramento, dans l'État de Californie, pour trafic d'héroïne. Après trois ans de prison, il a été expulsé vers le Mexique et s'est engagé comme policier dans l'État de Jalisco, à l'ouest du pays.

En 2018, la récompense offerte par les Etats-Unis pour la capture du baron de la drogue mexicain Nemesio Oseguera Cervantes était encore de 10 millions de dollars américains. Par la suite, la prime a été portée à 15 millions de dollars américains. (photo d'archives) Image : IMAGO/Newscom World

Plus tard, il a rejoint le cartel Milenio, l'un des premiers syndicats du crime mexicains à faire le commerce de drogues de synthèse. Il a collaboré avec le cartel de Sinaloa du baron de la drogue Joaquín "El Chapo" Guzmán. Plus tard, il s'est séparé et a fondé le cartel CJNG. Sous la direction d'Oseguera, il s'est rapidement développé pour devenir l'une des organisations criminelles les plus puissantes du Mexique.

Fortune de plusieurs milliards

L'«entreprise aux quatre lettres», comme le cartel est appelé par ses membres, dispose d'un important arsenal d'armes et de véhicules blindés. Au Mexique, il a perpétré des attentats sanglants contre les forces de sécurité, accroché des cadavres à des ponts et a même abattu une fois un hélicoptère militaire, faisant neuf morts. Le cartel est accusé d'attirer également les jeunes par de fausses offres d'emploi afin de les recruter de force.

«El Mencho», qui menait une vie discrète, serait à la tête d'une fortune de plusieurs milliards de dollars et aurait blanchi de l'argent dans l'immobilier, l'élevage et les affaires musicales. Des groupes de musique régionaux ont composé des chansons à son sujet. Des vidéos de propagande présumées du cartel circulent régulièrement sur les réseaux sociaux. On y voit des hommes lourdement armés en uniforme de combat qui se désignent comme «les gens de Señor Mencho».