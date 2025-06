Un politicien zurichois de la Côte d'Or laisse derrière lui un chantier désastreux

Dans le nord-ouest de la Suisse, des projets de construction sont à l'arrêt depuis des années. Les communes et les habitants sont frustrés. Le maître d'ouvrage responsable du canton de Zurich reste silencieux face aux reproches.

11 ans après la date d'emménagement effective, le lotissement de Dulliken est toujours en chantier. Google Street View

Dominik Müller

Depuis des années, plusieurs projets de construction sont à l'arrêt dans le nord-ouest de la Suisse. Cela provoque un grand mécontentement parmi les communes et les habitants concernés. La situation est particulièrement précaire à Dulliken, dans le canton de Soleure: un projet de construction de logements qui devait être prêt en 2014 n'est toujours pas terminé à ce jour, rapporte le «Tages-Anzeiger».

Le maître d'ouvrage est la société IIB Immobilien AG, dont le seul membre du conseil d'administration est Viktor Sauter, un politicien PLR et président de la commission de contrôle des comptes et de la gestion à Zollikon (ZH).

Dans le village, il est considéré comme intègre et méticuleux. Lors des assemblées communales, il exhorte volontiers le conseil communal à plus de discipline. En revanche, il semble avoir perdu le contrôle de ses projets professionnels.

Pas de loyer et pas d'administration

Malgré l'état inachevé, plusieurs personnes ont déjà emménagé dans les appartements de Dulliken. Le «Tages-Anzeiger» s'est entretenu avec un habitant. Il vit avec sa compagne depuis trois ans déjà dans cet «éternel chantier».

Il n'a jamais signé de contrat de vente, mais seulement un accord de réservation et un acompte de 15 000 francs. Lorsqu'il s'est rendu compte, après plusieurs reports de dates d'emménagement, que cela durerait encore longtemps, il a tout simplement emménagé, comme d'autres.

La situation est chaotique: il ne paie pas de loyer, seuls les frais de chauffage, d'électricité et d'eau sont à sa charge. Il n'y a pas d'administration. Il souhaite toujours acheter l'appartement, mais «tant que la maison n'est pas terminée, personne ne signe ici».

Rumeurs de factures impayées

Une autre habitante raconte au «Tages-Anzeiger» que le contact avec la société IIB Immobilien AG, notamment, est difficile. Le courrier reviendrait sans être ouvert.

Les raisons de l'arrêt des travaux ne sont pas claires. Selon les rumeurs, des factures d'artisans impayées seraient en cause. Officiellement, personne ne s'exprime. La commune de Dulliken a déjà tenté de retirer le permis de construire, mais elle a échoué devant le tribunal.

Sauter reste silencieux

Les communes de Niedergösgen SO et de Wettingen AG connaissent également des problèmes similaires avec des projets de construction sous la responsabilité de Sauter. A Niedergösgen, un immeuble d'habitation est resté à l'état de gros œuvre pendant des années, et à Wettingen, un trou est béant au centre du village, car un bâtiment n'a pas été reconstruit.

Interrogé par le «Tages-Anzeiger», Viktor Sauter lui-même ne s'est pas exprimé sur ces accusations et a indiqué que ses projets de construction privés n'avaient aucune influence sur son activité politique à Zollikon.