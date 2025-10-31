  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Italie Le port du casque devient obligatoire sur les pistes de ski

ATS

31.10.2025 - 11:26

Le port du casque devient obligatoire sur les pistes de ski en Italie dès ce samedi. Aucune obligation n'est envisagée en Suisse en revanche.

Le casque de ski devient obligatoire en Italie (image d'archives).
Le casque de ski devient obligatoire en Italie (image d'archives).
ATS

Keystone-SDA

31.10.2025, 11:26

31.10.2025, 11:32

L'Italie est le premier pays en Europe à imposer une obligation générale du port du casque. La mesure concerne également les snowboarders et les lugeurs, selon des informations de la RTS.

Les contrevenants s'exposent à une amende allant jusqu'à 150 euros. En cas de refus persistant, leur forfait de ski pourra être confisqué.

Pas d'obligation en Suisse

Aucune obligation n'est prévue en Suisse. «Les avantages qu'apporte une obligation ne sont pas forcément déterminants en regard de l'effort qui serait nécessaire, dans la mesure où on a déjà aujourd'hui plus de 95% des utilisateurs et utilisatrices de pistes de ski qui portent un casque», a indiqué Lucien Combaz, porte-parole du Bureau suisse de prévention des accidents à La Matinale de la RTS.

A Zermatt, dont le domaine skiable est relié avec une station italienne, l'introduction d'une obligation du port du casque n'est actuellement pas envisagée, ont indiqué à Keystone-ATS les Remontées mécaniques de la station valaisanne confirmant l'information rapporéte par la RTS.

Néanmoins, la station informe ses clients sur son site web de l'obligation du port du casque en Italie lors de l'achat d'un forfait de ski international, ont-elles précisé.

Les plus lus

«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»
Nucléaire : l'annonce de Donald Trump provoque une onde de choc
Images saisissantes : un véritable déluge s’abat sur la ville de New York
«Très, très lent» - Une controverse refait surface au Masters de Paris
Une chauve-souris géante plane dans l’espace: l’image qui glace le sang !
«Madame grinch pour vous servir» - Iris Mittenaere laisse les internautes pantois