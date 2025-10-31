Le port du casque devient obligatoire sur les pistes de ski en Italie dès ce samedi. Aucune obligation n'est envisagée en Suisse en revanche.

Le casque de ski devient obligatoire en Italie (image d'archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'Italie est le premier pays en Europe à imposer une obligation générale du port du casque. La mesure concerne également les snowboarders et les lugeurs, selon des informations de la RTS.

Les contrevenants s'exposent à une amende allant jusqu'à 150 euros. En cas de refus persistant, leur forfait de ski pourra être confisqué.

Pas d'obligation en Suisse

Aucune obligation n'est prévue en Suisse. «Les avantages qu'apporte une obligation ne sont pas forcément déterminants en regard de l'effort qui serait nécessaire, dans la mesure où on a déjà aujourd'hui plus de 95% des utilisateurs et utilisatrices de pistes de ski qui portent un casque», a indiqué Lucien Combaz, porte-parole du Bureau suisse de prévention des accidents à La Matinale de la RTS.

A Zermatt, dont le domaine skiable est relié avec une station italienne, l'introduction d'une obligation du port du casque n'est actuellement pas envisagée, ont indiqué à Keystone-ATS les Remontées mécaniques de la station valaisanne confirmant l'information rapporéte par la RTS.

Néanmoins, la station informe ses clients sur son site web de l'obligation du port du casque en Italie lors de l'achat d'un forfait de ski international, ont-elles précisé.