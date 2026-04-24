Le possible sauvetage par Trump d’une compagnie aérienne fait scandale !

La compagnie aérienne américaine à bas coûts Spirit Airlines, qui a déposé le bilan à l'été 2025 pour la seconde fois en moins d'un an, pourrait bénéficier d'un plan de sauvetage de la Maison Blanche, une perspective que certains dénoncent comme une «nationalisation déguisée».

La compagnie aérienne américaine à bas coûts Spirit Airlines a déposé le bilan à l'été 2025. IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA ATS

Depuis plusieurs jours, des médias américains rapportent que l'entreprise est au bord de la liquidation et qu'elle a approché l'exécutif américain pour décrocher une aide de 500 millions de dollars.

Le gouvernement pourrait apporter ces fonds en échange de «warrants», des titres convertibles en actions pouvant être vendues ultérieurement. Il pourrait ainsi détenir jusqu'à 90% du capital.

La compagnie aux avions à la livrée jaune vif avait pourtant annoncé fin février un accord de principe avec ses créanciers, anticipant une sortie de la procédure de faillite en «fin de printemps ou début de l'été».

Mais la hausse du prix des hydrocarbures liée à la guerre au Moyen-Orient depuis fin février «est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase» pour Spirit Airlines, déjà dans une situation financière périlleuse, explique à l'AFP Jan Brueckner, professeur émérite d'économie à l'université de Californie à Irvine. Le prix du kérosène a plus que doublé depuis le 28 février.

United Airlines, qui s'attend à un surcoût de 11 milliards de dollars en 2026, a abaissé ses prévisions annuelles. Pour American Airlines, plus grosse compagnie américaine, la facture du premier trimestre a bondi de 13% sur un an.

Interrogé mardi sur les vicissitudes de Spirit par la chaîne CNBC, le président Donald Trump avait confié qu'il «(aimerait) que quelqu'un achète Spirit. C'est 14'000 emplois». Et d'ajouter: «Peut-être que le gouvernement fédéral devrait l'aider. Je vais en parler à mes équipes».

Pour M. Brueckner, il serait «bénéfique de préserver ce type de concurrence aérienne qui aide à maintenir les prix bas» avec ses propres services, mais aussi en forçant les compagnies traditionnelles à proposer des options peu chères similaires.

Concurrence frontale

En créant la tarification «basic economy» (choix du siège et bagages payants, etc), ces dernières font concurrence aux low-cost. «Cela participe au problème» des compagnies à bas coûts, selon l'universitaire.

S'il considère que, par conséquent, un sauvetage fédéral serait une bonne chose pour les passagers, d'autres estiment qu'une implication financière fédérale serait une «erreur».

Le Cato Institute, groupe de réflexion libertarien, a qualifié de «choquant ce qui s'apparente en réalité à une prise de contrôle fédérale» d'une entreprise privée.

«Ce serait une escalade inquiétante», a ajouté l'expert politique Tad DeHaven. «Si Spirit ne peut survivre sans financement arrangé politiquement, la législation sur les faillites et la restructuration du marché devraient pouvoir suivre leur cours», a-t-il poursuivi, l'estimant «préférable à une quasi-nationalisation».

L'Etat fédéral a déjà renfloué des entreprises mais il s'agissait d'un secteur entier (automobile, aérien, bancaire) et dans des circonstances exceptionnelles (11-Septembre, crise de 2008, Covid-19).

Le gouverneur démocrate du Colorado, Jared Polis, a raillé sur X l'hypothèse d'un sauvetage fédéral: «Le désormais socialiste Donald Trump nationalise les compagnies aériennes. De quelle industrie le gouvernement va-t-il ensuite prendre le contrôle sous ce régime socialiste?»

Pour des raisons de sécurité nationale, M. Trump a fait investir l'Etat fédéral dans le capital d'entreprises de puces électroniques (Intel) et d'exploitation des terres rares (MP Materials).

Depuis la déclaration présidentielle, la Maison Blanche rejette la responsabilité du bourbier dans lequel Spirit tente désormais de surnager sur l'administration démocrate de Joe Biden.

En effet, l'autorité de la concurrence (FTC) d'alors a fait capoter en mars 2024 le mariage avec JetBlue Airways, qui avait eu les faveurs des actionnaires avec son offre à 3,8 milliards face à celle, préalable, de Frontier Airlines (2,9 milliards).

«La compagnie aérienne est en dépôt de bilan parce que l'administration précédente a bloqué la fusion, ce qui n'était probablement pas une initiative intelligente», a par exemple relevé mercredi Karoline Leavitt, porte-parole de l'exécutif.

Pour le professeur Brueckner, l'administration Trump «ressent peut-être le besoin» d'aider Spirit dont les problèmes à court terme découlent directement de la guerre contre l'Iran, initiée par les Etats-Unis avec Israël.

Robert Isom, patron d'American Airlines, a indiqué jeudi sur CNBC ne «pas être intéressé par Spirit» mais être prêt à aider d'éventuels passagers échoués et les employés, ainsi que de reprendre certains actifs.

Scott Kirby, son homologue chez United, a considéré que les problèmes de Spirit étaient «antérieurs au surcoût du kérosène» et relevaient d'une «stratégie d'entreprise fondamentalement déficiente».