  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame du parking des Charmilles Le prévenu n'est pas un dangereux assassin, selon la défense

ATS

10.9.2025 - 13:52

Mercredi, au second jour du procès en appel dans le drame sanglant du parking des Charmilles, à Genève, la défense a plaidé le meurtre par dol éventuel. Elle a insisté sur le jeune âge du prévenu au moment des faits et son évolution positive.

Au second jour du procès en appel dans le drame du parking des Charmilles, à Genève, la défense a plaidé le meurtre par dol éventuel (archives).
Au second jour du procès en appel dans le drame du parking des Charmilles, à Genève, la défense a plaidé le meurtre par dol éventuel (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.09.2025, 13:52

10.09.2025, 14:02

«Il n'est pas dangereux», a insisté son avocat Robert Assaël. «Il a fait un chemin extraordinaire» d'un point de vue intellectuel puis émotionnel en près de sept ans de détention, a-t-il relevé. Et de rappeler que le prévenu était à peine âgé de 18 ans ce 19 janvier 2019 à l'aube quand il a poignardé à mort un Portugais de 22 ans et blessé au bras un de ses amis qui rentraient d'une soirée festive.

Il y a un an, le Tribunal criminel l'avait jugé coupable d'assassinat et condamné à plus de 16 ans de prison, une peine assortie de l'internement. Une «mesure ultime» qui ne se justifie pas pour ce jeune homme, qui «n'est pas né violent», mais qui a «basculé à l'adolescence», compensant l'absence du père en rejoignant un groupe fort, ont expliqué ses défenseurs.

Ce groupe avait violemment agressé deux trentenaires à St-Jean en janvier 2017, les laissant lourdement handicapés. «Il ne faut pas faire l'amalgame» entre les deux affaires, comme l'a fait le Tribunal criminel, a mis en garde Me Assaël.

Dans le cas des Charmilles, le prévenu n'avait aucune «intention de tuer» dans ce qui a commencé comme une altercation entre deux personnes, à laquelle il ne participait pas. «Il a sorti son couteau en réaction au coup de poing» donné par un des jeunes «qui voulait en découdre», a décrit l'avocat, mettant cette réaction sur le compte de la peur.

Les plus lus

Vers une baisse des droits de douane pour la Suisse?
Kamala Harris rompt le silence et règle ses comptes avec Biden
Un contrôleur CFF violemment agressé par un passager