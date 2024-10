On en sait davantage sur les raisons du licenciement du préfet du district d'Aigle, annoncé hier par le Conseil d'Etat vaudois. Dans le 19:30 de ce samedi, la RTS a dévoilé que Régis Joly, en place depuis un an et demi, aurait eu «une attitude très inappropriée avec une apprentie».

C'est le préfet du district Riviera-Pays d'Enhaut qui assurera la conduite de la préfecture aiglonne, jusqu'à la nomination d'un nouveau préfet. VP

La Rédaction de blue News Valérie Passello

D'après plusieurs sources recoupées par le Pôle Enquête de la RTS, le préfet se serait rendu coupable de «regards, remarques et gestes déplacés» vis-à-vis d'une apprentie, sur son lieu de travail.

Toujours selon nos confrères, Régis Joly avait déjà été remis à l'ordre précédemment pour son «comportement inapproprié envers une femme». Un premier avertissement qui a peut-être pesé dans la balance pour en arriver à un licenciement du préfet, fait extrêmement rare. Une décision qui a été prise par l'ensemble des membres du gouvernement.

«Je suis choqué»

Contacté par téléphone, Régis Joly déclare aux journalistes de la RTS: «Je suis choqué et ébranlé par la décision du Conseil d'Etat, mais aussi par la violence avec laquelle la procédure a été menée.» Il s'est toutefois refusé à commenter les éléments de l'enquête. Et il a laissé entendre qu'il pourrait faire appel à la justice pour contester sa mise à la porte.

La présidente du Conseil d'Etat vaudois Christelle Luisier n'a pas souhaité non plus en dire davantage que ce que mentionnait le communiqué de presse transmis par l'Exécutif cantonal vendredi. Celui-ci indiquait notamment: «En raison de la nature de ces éléments, et afin de garantir la protection de la sphère privée, le Conseil d'Etat ne donnera aucune information complémentaire en lien avec sa décision».

C'est le préfet du district Riviera-Pays d'Enhaut qui assurera la conduite de la préfecture aiglonne, jusqu'à la nomination d'un nouveau préfet.