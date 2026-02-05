Le tout premier parc à thème de la célèbre franchise «Pokémon» a ouvert ses portes jeudi à Tokyo. Il présente des attractions dédiées à Pikachu et ses compères, dans un espace boisé où les visiteurs peuvent tenter de «tous les attraper».

Baptisé «PokePark Kanto», ce nouveau parc de 2,6 hectares est situé dans l'enceinte de Yomiuri Land, le plus grand parc d'attractions de la capitale japonaise. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Baptisé «PokePark Kanto», ce nouveau parc de 2,6 hectares est situé dans l'enceinte de Yomiuri Land, le plus grand parc d'attractions de la capitale japonaise. C'est le dernier site en date à capitaliser sur l'affluence record de voyageurs étrangers au Japon, tout en séduisant les fans locaux: les billets sont déjà épuisés pour les deux premiers mois.

Les visiteurs de PokePark Kanto sont accueillis par des statues de l'emblématique créature jaune Pikachu et d'autres personnages de la franchise. Le PokePark Kanto compte deux zones: un espace extérieur vallonné de près d'un demi-kilomètre rempli de figurines Pokémon, et une «ville» inspirée de l'univers des jeux, dédiée au shopping et aux attractions.

L'univers Pokémon est né en 1996 sous la forme d'un jeu sur la console portable Game Boy de Nintendo, avant de devenir un phénomène mondial. Inspiré de la tradition estivale japonaise de la chasse aux insectes, le jeu consiste à capturer et à entraîner des «monstres de poche» aux grands yeux pour les faire combattre. La franchise s'est depuis étendue à des films, une série animée, et au célèbre jeu mobile en réalité augmentée «Pokémon Go».

Un nombre record de visiteurs sont entrés au Japon en 2025, dépassant pour la première fois les 40 millions, malgré une forte baisse des touristes chinois en fin d'année due à une dispute diplomatique entre les deux pays.

Un autre grand parc à thème, Universal Studios Japan à Osaka, a indiqué le mois dernier qu'il prévoyait également des attractions sur le thème de Pokémon, sans donner de détails.