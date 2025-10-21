Le prince Andrew face aux mémoires posthumes de sa principale accusatrice !

Quelques jours après le renoncement du prince Andrew à son titre royal paraissent mardi les mémoires posthumes de Virginia Giuffre, l'Américaine qui l'a accusé d'agressions sexuelles dans le cadre de l'affaire Epstein.

Virginia Giuffre a mis fin à ses jours en avril. IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse Gregoire Galley

La presse anglophone a déjà publié de nombreux extraits de «Nobody's Girl», dont le contenu accentue la pression sur le frère du roi Charles III, déjà placé à l'écart de la famille royale depuis 2019 à cause de ce scandale.

Virginia Giuffre, qui a mis fin à ses jours en avril, y raconte avoir été utilisée comme esclave sexuelle par l'ancien financier et pédocriminel américain Jeffrey Epstein et avoir eu des relations sexuelles avec Andrew à trois reprises, dont une quand elle avait 17 ans.

«(Andrew) croyait que coucher avec moi était son droit» du fait de son statut, raconte-t-elle, disant avoir été présentée au prince en mars 2001 lorsqu'elle était à Londres chez Ghislaine Maxwell, la complice de Jeffrey Epstein.

Virginia Giuffre avait engagé des poursuites en 2021 contre le prince Andrew, lequel a évité un procès à New York en lui versant des millions de dollars. Sur le fond, il a toujours rejeté ces accusations.

Si le nom de Donald Trump apparaît peu dans le livre, sa publication devrait cependant relancer les spéculations sur les liens passés du président avec l'ex-financier, qui avait été retrouvé mort pendu dans sa prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.

«Nobody's girl»

Amy Wallace, qui a été la prête-plume de Virginia Giuffre pour la rédaction de «Nobody's girl» avant que cette dernière ne se donne la mort à 41 ans, a rapporté au Washington Post que celle-ci était «une grande fan de Trump».

«Il y avait deux raisons pour cela: la première c'est qu'elle l'avait rencontré. Elle a travaillé à Mar-a-Lago. Son père a travaillé à Mar-a-Lago. Elle a rencontré Trump plusieurs fois, et il s'était toujours montré aimable avec elle», a rapporté Mme Wallace.

«La seconde, c'est qu'il a dit qu'il allait publier les documents du dossier Epstein. Il était de son côté. C'est comme ça qu'elle voyait les choses», a-t-elle ajouté.

Le choix du ministère de la Justice de ne pas publier l'ensemble des documents du dossier Epstein, après avoir estimé qu'aucune information crédible ne permettait de conclure que le financier avait livré ses victimes à d'autres personnes que lui-même, s'est retourné contre Donald Trump.

Pendant sa campagne, celui-ci avait promis de faire toute la lumière sur cette affaire qui alimente de nombreuses théories du complot. Le président américain a lui-même été un proche du financier, avant qu'une brouille ne les oppose en 2004. Une lettre aux tonalités lubriques attribuée au premier à l'occasion de l'un des anniversaires du second a récemment refait surface. Donald Trump nie en être l'auteur.