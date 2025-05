Le prix du pétrole baisse, mais pourquoi pas celui de l'essence ?

Les prix du pétrole sur le marché mondial sont en baisse depuis des mois. Mais, jusqu'à présent, aucune différence n'a été constatée à la pompe, en raison des différents facteurs influant sur les prix de l'essence et du diesel.

Faire le plein est plutôt cher en ce moment, et les prix devraient encore augmenter cet été. Keystone

Keystone-SDA ATS

Comment le prix du pétrole a-t-il évolué?

Depuis le début de la guerre en Ukraine et le prix record du baril de Brent, qui avait atteint environ 125 dollars à l'été 2022, le cours du pétrole est sous pression. Début mai, le baril ne valait qu'un peu plus de 60 dollars. Durant la même période, le prix d'un litre d'essence sans plomb 95 en Suisse est passé d'un peu plus de 2 francs à 1,76 franc en moyenne actuellement, selon Avenergy Suisse, l'association qui représente les importateurs de combustibles et de carburants liquides. Cela ne représente qu'une réduction de 14%.

Comment est déterminé le prix de l'essence?

En Suisse, plus de la moitié du prix d'un litre d'essence – exactement 51% – correspond à des taxes et redevances. Selon Avenergy, près d'un tiers (31%) du prix s'explique par les coûts d'achat du carburant brut et son transport. Les exploitants de stations-service, eux, ne disposent que d'une marge de manoeuvre limitée d'à peine 18%. S'ajoute à cela une certaine inertie du marché. Lorsqu'un importateur a acheté son stock à un prix élevé il y a plusieurs mois, il cherchera logiquement à le vendre avec un maximum de rentabilité et repoussera autant que possible une baisse des prix à la pompe.

Pour un litre d'essence affiché à 1,76 franc, Avenergy calcule environ 90 centimes de taxes, 54 centimes liés à l'achat et au transport et seulement 32 centimes de marge pour les détaillants. Cette marge, soumise à la concurrence et aux réalités régionales, explique les écarts entre les stations: ainsi, les prix peuvent être bien plus avantageux dans le Jura qu'à la dernière station avant le portail nord du tunnel du Gothard.

Quels sont les facteurs en jeu?

Le prix sur le marché mondial joue un rôle relativement limité. C'est surtout l'interaction des différents éléments déterminants qui influence le prix à la pompe. Ainsi, des facteurs comme le taux de change entre le dollar et le franc peuvent compenser une baisse du prix du pétrole brut. Pour un pays enclavé comme la Confédération, les coûts de transport constituent également un problème majeur.

Comment l'essence arrive-t-elle en Suisse?

Chaque année, la Suisse importe environ 9,5 millions de tonnes de pétrole, sous forme brute et de produits raffinés comme l'essence et le diesel. La majeure partie de ces importations transite par des oléoducs qui aboutissent en Suisse romande. Selon les dernières données publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), environ 45% du pétrole entre ainsi dans le pays par pipeline. Le rail représente environ 30% du transport total. Le reste arrive principalement par voie fluviale, via le Rhin.

Quel impact le mode de transport a-t-il sur le prix de l'essence?

La manière dont le pétrole brut ou les carburants déjà raffinés sont acheminés en Suisse influence également les prix à la pompe. Si, par exemple, le transport fluvial devient plus coûteux – en raison d'un niveau d'eau trop bas sur le Rhin – les importations sont en partie redirigées vers le rail, et inversement. Actuellement, avec un niveau du Rhin particulièrement bas, le transport par bateau coûte environ 30% de plus, ce qui contribue à maintenir les prix élevés.

Quelle flexibilité pour les prix à la pompe?

Pour qu'une baisse des prix soit réellement perceptible, plusieurs conditions doivent être réunies. Il faut notamment une baisse durable des prix sur le marché mondial, malgré l'inertie du marché. Les prix de référence se fixent principalement sur les marchés de vente instantanée de l'espace ARA (Amsterdam, Rotterdam, Anvers), qui influencent directement le marché suisse. Toutefois, leur évolution peut être différée ou diverger du prix du brut, par exemple à cause de fluctuations des taux de change. À cela s'ajoutent des coûts généraux en hausse – salaires, énergie – qui freinent ou empêchent toute baisse rapide du prix de l'essence.

Que faut-il pour obtenir une baisse sensible du prix du litre?

A condition qu'une baisse réelle des prix de l'essence soit politiquement souhaitée, cela dépend d'un ensemble de facteurs qui doivent se conjuguer pour faire chuter les prix. Parmi ceux-ci figurent un prix du pétrole brut durablement bas, un franc toujours fort et un niveau d'eau normal sur le Rhin.