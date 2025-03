(ETX Daily Up) – Les initiatives consistant à donner l'opportunité aux clients de fixer eux-mêmes le prix du menu qu'ils viennent de commander sont de moins en moins une exception.

Le prix libre, vrai phénomène ou outil de communication ? Ja'Crispy / Getty Images

A l'heure de passer à table, les menus dits «anti-inflation» sont devenus légions. Et cela concerne aussi bien les enseignes de la restauration rapide, comme le menu McSmart à cinq euros de McDonald's, que les routiers, les bistrots ou les brasseries avec des initiatives aux quatre coins de la France affichant des menus à prix coûtant (généralement à l'heure du déjeuner).

Sauf que ces formules vantant leurs petits prix ne sont pas les uniques réponses au contexte inflationniste de ces dernières années. Tout aussi tendance, il y a l'opportunité de fixer soi-même un prix quand on est consommateur. La démarche ne date pas d'hier. Mais elle était jusqu'ici surtout pratiquée comme outil de communication. Mais force est de constater que le phénomène prend de l'ampleur.

La preuve, dans le Tarn, à Le Séquestre près d'Albi, le gérant d'un dinner américain laisse ses clients décider du prix de leur repas chaque mardi. Ce jour n'a pas été pris au hasard, il s'agit de celui enregistrant la plus faible affluence. Il n'empêche, Adrien Martin affirme avoir doublé la fréquentation du restauration que ce soit au déjeuner ou au dîner depuis la mise en place de cette «politique», rapporte TF1 Info.

Selon les conditions renseignées par le Samy's Dinner, les consommateurs ont droit à une entrée, un plat et un dessert, mais aussi une boisson avec ou sans alcool. Au moment de l'addition, les clients doivent régler minimum un euro par article. Quant à savoir s'ils sont généreux, sinon s'ils ont assez le nez fin pour connaître le montant réel du menu qu'ils viennent d'engloutir, cette opération a permis de se rendre compte que sur une assiette valant 20 euros, ils donnent entre deux euros de plus et quatre euros de moins. Atypique dans sa manière d'appréhender la relation client, cette formule préserve celle-ci aussi en assurant à ceux qui donnent davantage que leur argent sera reversé aux Restos du Coeur.

Si le gérant de ce dinner est coutumier des opérations qui marquent les esprits – il y a deux ans, Adrien Martin avait notamment eu l'idée d'offrir le café aux clients qui mangeaient sans portable, le prix libre au restaurant devient de moins en moins une exception. Dans l'Allier, c'est le choix qu'a réalisé un bar-bistrot baptisé La Cab'Allela, avait rapporté le journal La Montagne en septembre dernier, sachant que le prix libre ne concernait pas le service de l'alcool. A Bordeaux, le projet associatif les Petits Cantines a prévu aussi de laisser les clients fixer eux-mêmes le tarif de leur ce qu'ils mangent.

Par ailleurs, la cheffe étoilée Georgiana Viou avait célébré il y a un an l'obtention de son premier macaron Michelin en appliquant le concept du prix libre. A Nîmes, la toque avait instauré la formule au moment des dîners les mercredis et jeudis durant près d'un mois. Un bon plan puisque le menu découverte était affiché à 110 euros et le menu dégustation à 160 euros. Si la décision est louable sur le fond, les clients ont-ils cependant conscience des sommes engagées par les restaurateurs pour le fonctionnement de leur établissement, que ce soit en termes de service, de personnel, mais aussi de matériel ou encore de matières premières?

Enfin rappelons que l'univers seul de la restauration n'a pas l'apanage du prix libre. On se souvient aussi du prix libre adopté par la chaîne de boulangerie Mamatte dans les Hauts-de-France. Cela concernait uniquement la baguette. A chacun de donner ce qu'ils estiment juste et en fonction de ses finances, à partir de 0,60 euro.